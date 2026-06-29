Prázdná hřiště i třídy. Děti v Nikopolu skončily kvůli válce v nucené izolaci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Život v těsné blízkosti fronty znamená pro lidi na Ukrajině stále větší vypětí, včetně dětí. Týká se to například i Nikopolu, který je už zčásti neobyvatelný.

Čtyřletý Timur si se svými kamarády hraje už jen přes obrazovku mobilního telefonu. Žije ve městě ležícím naproti okupované Záporožské jaderné elektrárně. „Situace se značně zhoršila, moc se bojíme vycházet mimo naši čtvrť. Proto teď zůstáváme jen tady,“ říká obyvatelka Nikopolu Vladyslava.

Žena přiznává, že její obavy sdílí i ostatní rodiče. Jedinou možností, jak může Timur pravidelně trávit čas s vrstevníky, jsou on-line lekce pořádané dobrovolníky. Součástí programu jsou také psychologické konzultace.

Jak zajistit výuku pro děti

Cestou do dobrovolnického centra, které se nachází jen pár set metrů od domu, míjí štáb ČT prázdná dětská hřiště. V podzemí čeká prázdná třída. Ještě před dvěma měsíci se tu pravidelně scházelo kolem patnácti předškoláků. Z bezpečnostních důvodů je v celém městě oficiálně zakázána osobní výuka ve školách i docházka do zájmových kroužků.

„Děti potřebují prezenční výuku a socializaci. Potřebují se naučit rozvíjet dovednosti, jako je přátelství a komunikace,“ říká lektorka Julie. Dobrovolníci proto z města neodcházejí. Vladyslava vzpomíná, jak dělostřelecký granát zasáhl její dům a zranil manžela, který byl uvnitř. „Zachránilo nás to, že jedna ze střel dopadla na dvůr na druhé straně oken. Kdyby to bylo blíž, tak… Je těžké na to vzpomínat,“ popsala.

V části města již byla vyhlášena povinná evakuace

Život ve městě se přesunul daleko od nejnebezpečnějších čtvrtí u řeky do centrální části. Tam pod protidronovými sítěmi nedaleko úkrytu dál fungují některé obchody, banky i tržnice. Ani v centru města ale není klid. Sporadické výbuchy připomínají, že ruské pozice leží jen několik desítek kilometrů odsud.

Od začátku května se bezpečnostní situace ve městě zhoršila natolik, že úřady musely vyhlásit povinnou evakuaci pro rodiny s dětmi, které žijí v oblasti u řeky. Přesto podle odhadů ve městě stále zůstává kolem pěti tisíc nezletilých.

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