Ukrajina udeřila na klíčový ruský přístav v Kaspickém moři


10. 9. 2026Aktualizovánopřed 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinské drony v noci na čtvrtek zaútočily na Machačkalu, která leží na jihu Ruské federace na západním pobřeží Kaspického moře. V ruské Voroněžské oblasti zahynul při úderu ukrajinského bezpilotního stroje jeden člověk. Ukrajinské přístavní město Mykolajiv hlásí po ruském útoku čtyři mrtvé.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nad několika oblastmi v noci sestřelilo 448 ukrajinských bezpilotních letounů. Jedna žena narozená v roce 1983 zahynula a další dva lidé utrpěli zranění poté, co úlomky dronu spadly na dům v Borisoglebsku ve Voroněžské oblasti, uvedl tamní gubernátor Alexandr Gusev. Protivzdušná obrana podle něj nad oblastí sestřelila 19 dronů, podobná tvrzení však nelze nezávisle ověřit.

Nad ránem lidé podle telegramového kanálu Astra hlásili, že se v ruském městě Machačkala ozývají výbuchy. Nezazněly sirény varující před náletem, protivzdušná obrana ale zasahovala proti dronům. Fjodor Ščukin, šéf Dagestánské autonomní republiky, jejíž je Machačkala metropolí, podle agentury TASS uvedl, že od trosek sestřelených dronů se vzňala přístavní infrastruktura a divadlo. Hasiči požáry uhasili, nikomu se podle něho nic nestalo.

Machačkala je jediný nezamrzající ruský hlubokovodní přístav v Kaspickém moři. Obsluhuje nákladní lodě převážející naftu, obilí a další zboží. BBC píše, že na Machačkalu ukrajinské drony útočily už v minulosti, mířily například na tamní rafinerii.

Kvůli hrozbě příletu ukrajinských dronů úřad pro civilní letectví Rosaviacija v noci na čtvrtek dočasně přerušil provoz na letišti v Machačkale, Vladikavkazu, Grozném, Krasnodaru a Soči.

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U nábřeží v Soči ve středu večer zaútočily bezposádkové čluny a zranily osm lidí, uvedl krizový štáb Krasnodarského kraje. Pět lidí záchranáři odvezli do nemocnice. Video zachytilo okamžik detonace u přímořské promenády.

Oběti na Ukrajině

Ruské vzdušné údery ve středu a v noci na čtvrtek zasáhly civilní a průmyslovou infrastrukturu v Mykolajivu, což si vyžádalo čtyři mrtvé a 19 zraněných, uvedl šéf regionální správy Georgij Rešetilov. Oběťmi jsou podle tamních úřadů dva muži ve věku 43 a 53 let a dvě ženy ve věku 45 a 64 let. Mezi zraněnými je osm mužů, osm žen, dva chlapci a dvouletá dívka.

Poškozeny byly administrativní budova, okna bytového domu, soukromý dům, hotel, osobní automobil, garáž, sklad, zařízení vězeňské služby a prázdný sklad. Útoky Moskva podle ukrajinských úřadů provedla pomocí bezpilotních letounů, leteckých pum a raket.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zasáhlo vojenské objekty v přístavu Čornomorsk v Oděské oblasti, dvě plavidla nedaleko Oděsy a sklad dronů v Mykolajivu.

Rusko přes čtyři a půl roku vede proti Ukrajině útočnou válku. Ukrajinská armáda se brání a podniká odvetné útoky v ruském vnitrozemí. Míří především na vojenskou a ropnou infrastrukturu, někdy ovšem zasáhne i civilní objekty. Škody, které po ukrajinských útocích zůstávají v Rusku, jsou ale výrazně menší oproti ztrátám, které Rusko dlouhodobě způsobuje Ukrajině.

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