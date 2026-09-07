Rusko opět udeřilo v Oděse. Ukrajinské drony zasáhly panelák, tvrdí Moskva

Ruská armáda v noci na pondělí zaútočila na jihoukrajinskou Oděskou oblast, oznámila ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Moskva tvrdí, že v jednom z přístavů v tomto regionu zasáhla loď s vojenským nákladem. Podle ruských úřadů ukrajinské drony zasáhly panelový dům v Permu, kde se mimo jiné nachází rafinerie či vojenské objekty. Údery měly podobně jako v Bělgorodské oblasti usmrtit jednoho člověka.
DSNS na telegramu oznámila, že ruské útoky způsobily požáry a materiální škody ve dvou oblastech. V Oděském okrese hořely dva automobily, poškozené jsou ploty, fasáda a okna dvou obytných domů. Také v okrese Izmajil je po útoku poničený obytný dům. Hasiči zasahovali rovněž u požáru dvou osobních aut a přístavby. O případných zraněných služba neinformuje.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruské drony v neděli večer v přístavu Čornomorsk jižně od Oděsy zasáhly nákladní loď s vojenským materiálem. V pondělí ráno měly podle Moskvy ruské bezpilotní stroje v přístavu Izmajil, který se nachází na Dunaji, zaútočit na komplex využívaný k vykládce vojenského nákladu dodávaného Ukrajině západními zeměmi. V Černém moři se pak cílem útoku měl stát hlídkovací člun, který doprovázel lodě převážející náklad pro využití ukrajinskou armádou.
Moskva hlásí ukrajinské údery v Permu
Telegramový kanál Astra zveřejnil video, které má zachycovat okamžik, kdy nepilotovaný letoun míří k výškovému domu a naráží do něho. Ozve se hlasitá rána a z domu na úrovni několika pater vyšlehnou plameny. Tlaková vlna byla podle jednoho z permských telegramových kanálů tak silná, že vyrazila okna autobusu stojícího u domu.
Gubernátor Permského kraje Dmitrij Machonin uvedl, že pro obyvatele zasaženého domu úřady chystají náhradní ubytování. Protivzdušná obrana podle něho nad regionem zneškodnila sedmadvacet dronů. Trosky jednoho z nich zasáhly rodinný dům, nikdo nebyl zraněn, sdělil státní agentuře TASS.
Astra na základě analýzy veřejně dostupných zdrojů uvádí, že se v Permu vznáší dým nad čtvrtí, v níž sídlí továrna na střelivo, která vyrábí munici pro raketomety i pro systémy protivzdušné obrany, a strojírenský podnik produkující komponenty leteckých motorů a raketové motory na tuhé pohonné látky. V Permu se nachází také významná rafinerie ruského ropného gigantu Lukoil. Ukrajina na ni zaútočila 21. srpna.
Podle regionálního krizového štábu ruské Bělgorodské oblasti ve městě Grajvoron, ležícím nedaleko hranic s Ukrajinou, v pondělí dopoledne dron těžce zranil muže, který svému zranění na místě podlehl. Jedna žena utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice.
Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev tvrdí, že při nočním útoku na největší město na Rusy okupovaném Krymu zemřela patnáctiletá dívka a muž, jehož věk nezveřejnil. Zranění měla utrpět osmnáctiletá dívka a její o dva roky mladší bratr, které zdravotníci po ošetření v nemocnici propustili domů.
V ruském Soči se znovu vzňal sklad ropných produktů, který původně hořel po útoku ze 4. září, uvedl na telegramu kanál Exilenova+. Co bylo příčinou opětovného vzniku požáru, není jasné. Podle gubernátora Voroněžské oblasti Alexandra Guseva ve Voroněži trosky sestřelených dronů zasáhly několik obytných domů, aut nebo traktor. Informace o zraněných nejsou k dispozici.
Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že během uplynulé noci jeho protivzdušná obrana zneškodnila 306 ukrajinských dronů.
Rusko pokračuje v invazi na Ukrajině přes čtyři a půl roku. O víkendu se v Moskvě i v Kyjevě snažili hledat možnosti ukončení konfliktu vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner a Steve Witkoff. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání s nimi v neděli večer vyjádřil přesvědčení, že válka se protáhne minimálně do letošní zimy. Trumpovi vyjednávači navštívili Kyjev vůbec poprvé.
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