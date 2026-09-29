Ve vozech u základny Fairford nebyly výbušniny, uvedla britská policie


29. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ve vozidlech prohledaných v souvislosti s incidentem u britské letecké základny Fairford využívané americkým letectvem, se nenašly výbušniny, ale bezpečnostní složky zajistily množství benzinu. Podle stanice Sky News to v úterý večer uvedla britská protiteroristická policie. Policisté zároveň vysvětlovali rozhodnutí propustit na kauci pět podezřelých, napsala agentura AP.

„Chápu, proč tento vývoj mnohé překvapil, ale rád bych zdůraznil, že šlo o rozhodnutí učiněné v rámci vyšetřování, které vychází ze zkušeností a pečlivého zvážení policejních pravomocí,“ uvedl podle Sky News šéf protiteroristické policie Laurence Taylor.

Podle agentury Reuters policie dále sdělila, že prohledala i nemovitosti v Londýně a operace v okolí základny RAF Fairford budou zřejmě do středy ukončeny. Pětice podezřelých je nadále předmětem vyšetřování.

Americký prezident Donald Trump v pondělí novinářům řekl, že ho překvapilo, že pět mladých Britů zatčených v neděli poblíž základny RAF Fairford bylo propuštěno na svobodu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru pro televizi Fox News řekl, že v případu „jasně figuruje cizí aktér“, avšak nejmenoval konkrétní zemi ani nesdělil podrobnosti.

Zadržení u letecké základny v Anglii byli Britové, Írán popírá jakýkoli podíl
Policie hlídá silnici blízko areálu letecké základny RAF Fairford

Policie zadržela pět mužů

Britská policie v neděli u základny Fairford na západě Anglie, odkud vzlétaly americké bombardéry k útokům proti Íránu, zadržela pět mužů ve věku 23 až 25 let, které umístila do vazby kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. U základny byly spatřeny tři podezřelé dodávky, které prohledali armádní pyrotechnici. Osmi desítkám domácností v okolí policie doporučila, aby se evakuovaly.

Trump mezitím uvedl, že podezřelí byli zadrženi na základě spolupráce mezi USA a Británií a že byli už nějakou dobu „pod dohledem“. Britská policie sdělila, že k zatčení vedlo noční hlášení o „podezřelých vozidlech“ v blízkosti základny. V pondělí policie oznámila, že pětice zadržovaných jsou britští občané žijící v Londýně, a oznámila, že byli propuštěni na kauci. Íránské velvyslanectví v Londýně mezitím odmítlo spekulace, že by s nimi měl Teherán cokoli společného.

Podle dřívějších sdělení Taylora se vyšetřovatelé zabývají všemi aspekty incidentu, včetně možnosti, že jsou za ním skupiny napojené na cizí mocnost nebo jednotlivci jednající vědomě či nevědomě v jejím zájmu. Zatýkání se odehrálo v době zvýšeného napětí; britské zpravodajské služby uvádějí, že Rusko i Írán využívají k páchání trestných činů na britském území prostředníky. Základnu RAF Fairford využívají americké ozbrojené síly po desetiletí během konfliktů na Blízkém východě, včetně letošní války s Íránem, napsala AP.

U letecké základny v Anglii zadrželi pět mužů, jsou podezřelí z přípravy teroristického útoku
Anglická letecká základna Fairford

Případ po propuštění mužů na kauci vyvolal značné pochybnosti a kolem incidentu se vyrojily četné spekulace, napsala agentura AFP. Nejnovější informace přitom podle ní dodávají určitou věrohodnost teoriím, že zmínění muži mohli být zloději pohonných hmot.

Sky News po úterním vyjádření policie na svém webu napsala, že podle jejích zdrojů zůstává Írán nadále hlavním podezřelým. Protiteroristická policie nyní zjišťuje, zda pětice byla součástí akce, jejímž cílem bylo narušit provoz základny, případně prověřit úroveň jejího zabezpečení, uvedla stanice.

Pětice mužů byla oblečena v černém a s kuklami na hlavách. Na místo přivezli tři dodávky s plastovými sudy. Zároveň se u nich nenašly žádné zbraně ani výbušniny. Vyšetřovatelé se nicméně domnívají, že za incidentem stojí agenti íránské rozvědky, píše Sky News.

Výběr redakce

Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě

Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě

03:18Aktualizovánopřed 45 mminutami
Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti

Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti

15:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar

Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar

14:24Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, dotkne se to 92 lidí

Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, dotkne se to 92 lidí

před 6 hhodinami
Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

10:54Aktualizovánopřed 7 hhodinami
O literatuře se bavit nechtěl, vzpomíná na Seiferta vnučka. Básníka připomene dokument

O literatuře se bavit nechtěl, vzpomíná na Seiferta vnučka. Básníka připomene dokument

14:35Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu

Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu

12:36Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump může prozatím deportovat migranty do třetích zemí, rozhodl nejvyšší soud

Nejvyšší soud USA v úterý rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může prozatím nadále deportovat migranty do třetích zemí, zatímco soudci posoudí, zda je tato politika legální. Informuje o tom agentura AP.
před 1 mminutou

Meloniová chce s Babišem spolupracovat na reformě systému emisních povolenek

Italská premiérka Giorgia Meloniová chce s českým protějškem Andrejem Babišem (ANO) spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Systém podle ní nesmí vést ke zdražování energií. Zároveň Meloniová při úterní návštěvě Prahy vyzdvihla společnou pozici Říma a Prahy při jednání o unijním rozpočtu, zejména v názoru na zachování peněz na zemědělskou politiku a podporu slabších regionů. Babiš naopak vyzdvihl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030.
19:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ve vozech u základny Fairford nebyly výbušniny, uvedla britská policie

Ve vozidlech prohledaných v souvislosti s incidentem u britské letecké základny Fairford využívané americkým letectvem, se nenašly výbušniny, ale bezpečnostní složky zajistily množství benzinu. Podle stanice Sky News to v úterý večer uvedla britská protiteroristická policie. Policisté zároveň vysvětlovali rozhodnutí propustit na kauci pět podezřelých, napsala agentura AP.
20:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministru Tarabovi

Slovenský parlament v úterý vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem (Smer). Ten dříve řekl, že záležitost může vládní koalici připravit o těsnou většinu ve sněmovně, a současně připustil možnost vypsání nových voleb. Fico v reakci na hlasování uvedl, že o dalším postupu bude vedení jeho strany jednat ve středu.
19:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonský svaz herců se obává, že navrhované změny unijního obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) by umělé inteligenci usnadnily využívání hlasů a podoby herců. Šéf Estonského svazu herců Reimo Sagor uvedl, že navrhované změny by výrazně oslabily ochranu osobních údajů a otevřely cestu k nekontrolovanému trénování umělé inteligence na hereckých výkonech.
před 6 hhodinami

Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

Jedna z učitelek, kterou na základní škole ve slovenské obci Staškov nedaleko Čadce napadl nožem žák osmé třídy, podlehla svým zraněním, napsal web Noviny.sk. Zraněna byla ještě jedna učitelka a také jedna dívka, která je podle serveru ta3 v kritickém stavu. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Podezřelý třináctiletý žák byl zadržen, kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Zraněná učitelka je mimo ohrožení života.
10:54Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Počet obyvatel Moldavska se za posledních deset let snížil o třináct procent. Vylidňování je obzvlášť výrazné ve venkovských oblastech. Různé evropské programy však nabízejí možnosti, které mohou lidem usnadnit návrat do menších obcí. Lidé doufají, že zahájení věcných přístupových jednání mezi Moldavskem a Evropskou unií, která začala v červnu, přinese ještě více příležitostí pro rozvoj venkova.
před 8 hhodinami

Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu

Estonsko uvedlo, že srpnový požár v tallinském zbrojním podniku Milrem Robotics byl způsoben žhářským útokem provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Informovala o tom stanice ERR. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popřela. Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že ruské hybridní útoky proti aliančním zemím neoslabí podporu Ukrajině.
12:36Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

před 6 hhodinami
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

před 8 hhodinami
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026