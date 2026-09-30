Boeing získal zakázku na stíhačky nové generace pro námořnictvo USA

Zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států získala společnost Boeing, oznámilo v noci na středu americké ministerstvo zahraničí. Kontrakt má hodnotu 20 miliard dolarů (431 miliard korun). Společnost Boeing už loni vyhrála soutěž na novou generaci stíhaček pro americkou armádu, které dodá radarem obtížně zachytitelné stroje označované jako F-47.
Boeing v soutěži na vývoj testovacího letounu pro námořnictvo porazil konkurenta Northrop Grumman. Program by se z úvodních 20 miliard dolarů mohl rozrůst na stovky miliard dolarů (biliony Kč) s tím, jak se bude zvyšovat výroba a jak budou přicházet možné objednávky ze zahraničí.
Boeing dodá americké armádě podle tendru z loňského roku takzvanou šestou generaci stíhaček. Bojové letouny šesté generace budou mít stejně jako nynější generace technologii stealth, tedy budou těžko zachytitelné radarem, a budou mít i další schopnost včetně značně delšího doletu.
Program označovaný jako NGAD (Next Generation Air Dominance – další generace vzdušné převahy) je pokládán za nástupce letounů F-22 od společnosti Lockheed Martin po roce 2030.