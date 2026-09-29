Premiér Andrej Babiš (ANO) přivítal v zahradě Strakovy akademie v Praze předsedkyni italské vlády Giorgiu Meloniovou. Na schůzce i u pozdější pracovní večeře v Kramářově vile by měli probírat konkurenceschopnost Evropské unie, přípravu budoucího unijního víceletého finančního rámce či otázky evropské bezpečnosti.
Kabinet před týdnem projednal akční plán mezi Českem a Itálií pro strategickou bilaterální a unijní spolupráci do roku 2030. Naplňování tohoto dokumentu bude patřit podle úřadu vlády také mezi témata dnešního jednání. Plán se týká mimo jiné hospodářské spolupráce, ekonomické bezpečnosti, obrany, migrace, vědy či vzdělávání.
Podle italských vládních zdrojů se jednání zaměří na témata před říjnovým summitem EU, například na úpravu systému emisních povolenek ETS či na opatření proti zdražování energií a paliv.
Premiéři mají také probrat uspořádání italsko-českého kulturního roku v období 2027/2028 se řadou společných iniciativ. Významná jsou pro italskou stranu i ekonomická témata vzhledem k vzájemným investicím i vzhledem k tomu, že obě země mají silný zpracovatelský průmysl.
Šestý největší obchodní partner
Itálie je podle dat Českého statistického úřadu pro Českou republiku šestým největším obchodním partnerem. V loňském roce objem vzájemného obchodu překonal v přepočtu zhruba 438 miliard korun a v posledních letech objem stále roste.
Česko letos navštívil také italský prezident Sergio Mattarella. Při dubnové oficiální návštěvě jednal s prezidentem Petrem Pavlem o bilaterálních vztazích, spolupráci v EU a NATO, bezpečnostní situaci v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a vývoji na Blízkém východě.
Meloniová navštívila Prahu na jaře 2023, jednala s tehdejším premiérem Petrem Fialou (ODS) o prohloubení spolupráce v obraně, energetické bezpečnosti, kultuře nebo ve vesmírných technologiích. S Babišem se italská pravicová premiérka setkala letos v únoru v Římě.