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Čtyřicet let seděl v cele smrti v americkém Utahu, nyní ho z ní zatím podmínečně propustili. Douglas Carter dostal nejvyšší trest za vraždu ženy z roku 1985, nová analýza vzorku DNA z místa činu ale dnes jednasedmdesátiletého muže se zločinem nespojila. V jeho případu tak začne nový proces. Na vykonání nejvyššího trestu nyní v USA čeká 1932 mužů a 45 žen. Odpůrci absolutního trestu upozorňují, že za posledních pět desetiletí osvobodily soudy přes dvě stě lidí původně odsouzených k smrti.