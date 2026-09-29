Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar

Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně, zopakoval po jednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž však odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění.
Resort vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy padesát tisíc korun. Vláda podle ministra počítá s navyšováním míst u policistů a hasičů a navýšením prostředků na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů korun.
„Samozřejmě, že k tomu byly připomínky, ale nenašel se lepší model,“ sdělil Metnar. Uvedl, že jednání s odbory bylo dlouhé, ale konstruktivní. Podle ministra je rozdělení peněz do tarifní části a do stabilizačního příplatku spravedlivější. „Myslím, že jsme dosáhli maximum možného,“ dodal.
Kritika odborů
Odborářům se plán ministerstva vnitra nadále nelíbí. Předseda Unie bezpečnostních složek (UBS) Aleš Lehký řekl, že v několika příštích dnech sjednotí stanovisko s ostatními odborovými hnutími v resortu a budou žádat o jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO). UBS žádá, aby peníze na plánované zvýšení platů policie či hasičů šly pouze do tarifů.
„Všechny významné odborové organizace zastupující příslušníky bezpečnostních sborů drží společnou linku – požadavek na navýšení základních tarifů o deset procent,“ uvedla UBS ještě před jednáním na webu.
Cílem ministerstva vnitra je podle Metnara to, aby průměrný plat policistů i hasičů přesahoval 65 tisíc korun měsíčně. Přidáno dostanou i občanští zaměstnanci. Ministr již dříve také řekl, že by u policie mělo postupně přibýt zhruba 1500 míst, u hasičů asi stovka míst. Navýšit by se podle něj měly i prostředky pro dobrovolné hasiče, a to o padesát milionů korun.