Vláda schválila změnu platových tabulek


31. 8. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimální mzdou či zaručeným platem, k tomu by se měly částky zvýšit mezi pěti až devíti procenty. Jednání budou pokračovat v září, oznámila po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle ní by do výdělků mělo meziročně plynout o 36 miliard korun víc. Kabinet rovněž schválil novelu zákoníku práce s pravidly odměňování.

Ve veřejných a státních službách pracuje 857 tisíc lidí, z nich 263 tisíc má letos platový tarif pod zaručeným platem či minimální mzdou. Bez přidání a úprav by příští rok pod zaručenou či minimální částku spadlo 468 tisíc zaměstnanců.

„Nad rámec financování platové reformy, bez které by v příštím roce přes půl milionu zaměstnanců státu bylo v platových tarifech pod úrovní zaručených platů, počítá návrh se zvyšováním platů výrazně nad míru inflace,“ uvedla Schillerová. „Zaměstnanci placení z rozpočtů si polepší – mluvím o ozbrojených složkách, pedagozích, nepedagozích či úřednících – v rozmezí mezi pěti až devíti procenty,“ dodala. Podle ní nebude navýšení pro všechny profese stejné a suma na platy je nejen na změnu tabulek a růst výdělků, ale i na přijetí nových vojáků, policistů či na školní psychology.

Odbory veřejné sféry souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek
Ilustrační foto

Minimální mzda má vzrůst na 24 900 korun

Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. Druhou stupnicí se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách. Třetí tabulka se používá pro lékaře a zubaře, čtvrtá tabulka je pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba.

Odboráři i zaměstnavatelé opakovaně poukazovali na to, že velká část tarifů je pod minimální mzdou či zaručeným platem. Do nařízených nejnižších částek se musí výdělky doplácet, a to třeba z peněz na odměny či provoz.

Vláda v pondělí schválila to, že nejnižší tarif v tabulkách by měl od ledna začínat na minimální mzdě – ta by měla příští rok vzrůst z 22 400 na 24 900 korun. Ani žádná další z tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. V příštím roce by bylo možné využít na dorovnání takzvané osobní ohodnocení bez souhlasu zaměstnance, tedy peníze na odměny. Rozdíl v platovém základu podle vzdělání, odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce by měl činit nejméně čtyři procenta. Tarif by se měl zvedat každých pět let.

Odbory se změnou tabulek souhlasí, mají ale několik návrhů a doporučení, chtějí vyjednávat i o přidání. Schillerová uvedla, že vláda bude o navýšení jednat v září.

Schillerová s Juchelkou navrhují změnu platových tabulek
Ilustrační snímek

Kabinet schválil novelu zákoníku práce s pravidly odměňování

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že kabinet schválil novelu zákoníku práce s pravidly odměňování.

Novela vychází z unijní směrnice o transparentním odměňování, pravidla měly členské státy zavést do praxe do 7. června. Podle Juchelky je tuzemsko přebírá „co nejúsporněji“, aby se nezatěžovali zaměstnavatelé. Ministr uvedl, že novela usnadní přístup lidí k informacím o odměňování, posílí možnost domáhat se práv a napraví neodůvodnitelné rozdíly ve výdělcích mužů a žen.

Podle ministerstva práce má sice Česko už nyní právní úpravu k rovnému zacházení, ale pro dosažení spravedlivého odměňování a kontrolu není dostatečná. „Vymahatelnost zásady rovného odměňování je v praxi obtížná. Nedostatek transparentnosti v odměňování v jednotlivých organizacích znamená, že neoprávněné rozdíly v odměňování, případně diskriminace, často zůstávají neodhalené, a pokud na ně existuje podezření, je velmi obtížné je prokázat,“ uvedl v podkladech resort.

Sněmovna schválila zákon o státních zaměstnancích
Poslanecká sněmovna (26. 6. 2026)

Podle novely musí zaměstnavatel uchazeči o místo dát před uzavřením smlouvy informace o minimální výši výdělku i odměn a nesmí se ptát na předchozí mzdu či plat. Firmy a instituce budou muset nastavit systém odměňování s odstupňováním skupin prací podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a s prémiemi podle objektivních kritérií.

Pracovník si může pro srovnání písemně vyžádat informace o průměrných odměnách, do dvou měsíců je musí dostat. Při případném soudním řízení se může nechat zastupovat ombudsmanem či odbory. Má právo na peněžní kompenzace.

Zaměstnavatelé s více než 250 zaměstnanci budou zprávu o rozdílech v odměňování zpracovávat každý rok, menší s víc než stovkou zaměstnanců jednou za tři roky. Pokud se částky mužů a žen budou neodůvodnitelně lišit aspoň o pět procent, bude nutné stav do šesti měsíců napravit. Ministerstvo práce bude situaci analyzovat a údaje zveřejňovat. Situaci v podnicích nad 150 zaměstnanců začne sledovat od roku 2028, ve firmách a institucích od sta do 149 zaměstnanců od roku 2031.

Sněmovna schválila růst minimální mzdy
Ilustrační foto

Nová pravidla rovného odměňování se týkají zaměstnanců, dohodářů, příslušníků i agenturních sil, a to v soukromém i veřejném sektoru, ve státní službě i v bezpečnostních sborech. Platit by měla od roku 2028. Za nedodržování můžou zaměstnavatelům hrozit pokuty až milion korun.

Ministerstvo odhaduje výdaje zaměstnavatelů od 198 milionů do 2,26 miliardy korun – není totiž jasné, jak jsou na změny připraveni. Pro ministerstvo, inspekci práce, úřad pro ochranu údajů či ombudsmana budou potřeba desítky milionů korun z rozpočtu.

Výhrady mají odboráři i ombudsman. Podle nich by třeba informace o výdělku měla být už v inzerátu. Hospodářská komora zas požadovala mimo jiné výslovné ukotvení toho, kdy je rozdílné zacházení přípustné.

Změnila se pravidla pro braní volna z práce. Podívejte se, na co máte právo
Ilustrační fotografie

Návrh zákona o platformové práci se změnou definice zaměstnání

Juchelka v pondělí rovněž oznámil, že vláda schválila návrh zákona o platformové práci se změnou definice zaměstnání. Práce přes platformy by měla mít od ledna pravidla. Kdyby činnost měla znaky zaměstnání, platformový pracovník by se považoval za zaměstnance, pokud to platforma nevyvrátí – definice takzvané závislé práce neboli zaměstnání by se ale měla změnit. Zpřísnit se má i postup u nelegální či nehlášené práce. Nad řízením algoritmy by musel být lidský dohled.

Odbory novou definici zaměstnání odmítají, podle nich by vedla ke švarcsystému a stát by přišel až o desítky miliard korun. Také kancelář ombudsmana požaduje ponechání nynější definice. Hospodářská komora nesouhlasí s nastavením u nelegální či nehlášené práce. Svaz obchodu a cestovního ruchu zákon chválí. Podle něj představuje rozumné a minimalistické převzetí unijní směrnice a stanovuje jasnou hranici mezi skutečným podnikáním a zaměstnáním při zachování flexibility.

Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu
Ilustrační foto

Výběr redakce

Vrchní soud potvrdil Nagyové podmínku a peněžitý trest v kauze Čapí hnízdo

Vrchní soud potvrdil Nagyové podmínku a peněžitý trest v kauze Čapí hnízdo

11:44Aktualizovánopřed 9 mminutami
Vláda schválila změnu platových tabulek

Vláda schválila změnu platových tabulek

11:50Aktualizovánopřed 14 mminutami
U Kypru se potopila loď, nejméně osm mrtvých. Kapitána zatkli

U Kypru se potopila loď, nejméně osm mrtvých. Kapitána zatkli

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Islanďané v referendu odmítli návrh na přístupové rozhovory s EU

Islanďané v referendu odmítli návrh na přístupové rozhovory s EU

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Havlíček hájí vyšší výdaje investicemi. Dle Rakušana vláda hazarduje

Havlíček hájí vyšší výdaje investicemi. Dle Rakušana vláda hazarduje

před 22 hhodinami
ANO se dle Kantaru dál drží na špici. Část jeho voličů míří ke STAN

ANO se dle Kantaru dál drží na špici. Část jeho voličů míří ke STAN

včera v 12:04
Na Islandu proběhlo referendum o obnovení přístupových jednání s EU

Na Islandu proběhlo referendum o obnovení přístupových jednání s EU

29. 8. 2026Aktualizovánovčera v 00:24
V Nigeru se vzbouřili vojáci. Vládnoucí junta má prý situaci pod kontrolou

V Nigeru se vzbouřili vojáci. Vládnoucí junta má prý situaci pod kontrolou

29. 8. 2026Aktualizováno29. 8. 2026

Aktuálně z rubriky Domácí

Vrchní soud potvrdil Nagyové podmínku a peněžitý trest v kauze Čapí hnízdo

Vrchní soud v Praze v pondělí potvrdil europoslankyni Janě Nagyové (ANO) tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Nagyová vinu odmítá, k pondělnímu veřejnému zasedání nepřišla.
11:44Aktualizovánopřed 9 mminutami

Vláda schválila změnu platových tabulek

Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimální mzdou či zaručeným platem, k tomu by se měly částky zvýšit mezi pěti až devíti procenty. Jednání budou pokračovat v září, oznámila po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle ní by do výdělků mělo meziročně plynout o 36 miliard korun víc. Kabinet rovněž schválil novelu zákoníku práce s pravidly odměňování.
11:50Aktualizovánopřed 14 mminutami

Schillerová navrhuje schodek rozpočtu 389 miliard

Vláda se na pondělním jednání zabývala podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) seznámila členy kabinetu s úpravami, které ministerstvo provedlo od posledních jednání s jednotlivými ministry. Resort následně uvedl, že vládě předložil návrh státního rozpočtu na rok 2027 se schodkem 389 miliard korun. Navržený schodek by znamenal druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka. Opozice plánovaný schodek kritizuje. Schillerová bude o tématu hovořit i v pondělím Interview ČT24, které začíná v 18:28. Rozpočtu se budou od 22:00 věnovat i hosté Událostí, komentářů.
00:23Aktualizovánopřed 16 mminutami

Macková skončí jako hlavní hygienička

Barbora Macková skončí ke 2. září jako hlavní hygienička a vrchní ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, sdělilo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Podle informací ČTK rezignovala na vlastní žádost. Macková uvedla, že necítila jasnou podporu pro své záměry finančně a personálně systém stabilizovat. Dál zůstává ředitelkou Státního zdravotního ústavu (SZÚ), od června 2024 byly obě funkce po rozhodnutí vlády spojené.
10:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Opatrnost je na místě u dětí i řidičů, apelují odborníci na začátku školního roku

Začátek školního roku patří v okolí škol k nejrizikovějším obdobím z hlediska počtu nehod. V září i říjnu se jich stane o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu roku, vyplývá z analýzy Portálu nehod. Samotné střety s chodci sice tvoří jen menší část, avšak následky bývají výrazně závažnější. I proto odborníci radí, jak děti na cesty do školy a pak domů připravit.
před 2 hhodinami

NKÚ: Česká ekonomika loni rostla rychleji než průměr EU, výrazně se zvýšil i dluh

Česká ekonomika loni rostla rychleji, než byl průměr zemí Evropské unie, zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu. Státní dluh vzrostl na 3,7 bilionu korun a výdaje na něj se zvýšily na 98 miliard korun. Nepodařilo se odstranit slabiny, které ohrožují budoucí konkurenceschopnost země, uvedl v pondělí Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Úřad stanovisko zveřejňuje ze zákona do konce srpna.
před 5 hhodinami

Denní teploty budou tento týden kolem 23 stupňů, pršet by mělo jen ojediněle

Denní teploty se budou v tomto týdnu většinou pohybovat kolem 23 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude o něco tepleji. Nejteplejším dnem bude zřejmě pátek. V pondělí dopoledne může zapršet, poté ale ve zbytku týdne budou srážky spíše ojedinělé, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 6 hhodinami

Mění se zákon o podpoře bydlení, část agendy přebírají úřady práce

Od září se změní zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst, budou dostupné ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce.
před 7 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026