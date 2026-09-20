V Berlíně a Meklenbursku se konají zemské volby, mohou otřást Merzovou pozicí

V německém hlavním městě Berlíně a ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko začaly volby. V Berlíně zhruba 2,5 milionu voličů rozhodne o složení Poslanecké sněmovny i o tom, kdo město povede z Červené radnice. Favority na výhru jsou podle průzkumů krajně levicová strana Levice a konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. V Meklenbursku-Předním Pomořansku o první místo soupeří krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD).
Dvoje zemské volby se konají dva týdny po volbách v Sasku-Anhaltsku, které drtivě vyhrála AfD se ziskem 43,8 procenta hlasů. Sasko-anhaltská tajná služba přitom už od roku 2023 vede místní organizaci AfD jako prokazatelně pravicově extremistickou.
V Berlíně se o první příčku ve volbách utkají podle průzkumů Merzova CDU, jejíž člen Kai Wegner je nyní primátorem, a Levice, kterou do voleb vede Elif Eralpová. Mohla by se stát první primátorkou německého hlavního města s tureckými kořeny.
Poslední předvolební průzkumy připisovaly Levici 21 až 22 a CDU 20 procent hlasů. Po volbách se nabízí koalice Levice, Zelených a SPD nebo CDU, Zelených a SPD. AfD v Berlíně oproti minulým volbám zřejmě zdvojnásobí svůj zisk a dosáhne na 18 procent.
V Berlíně žije zhruba 3,9 milionu obyvatel, hlasovat o složení Poslanecké sněmovny může 2,5 milionu. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci, část z nich má občanství Evropské unie a může volit zastupitele jednotlivých městských částí. Poprvé mohou v Berlíně volit také šestnáctiletí a sedmnáctiletí.
Průzkumy předpovídaly vítězství AfD
V Meklenbursku-Předním Pomořansku, řídce osídlené spolkové zemi na severovýchodě Německa, žije zhruba 1,6 milionu obyvatel. Volit jich může 1,3 milionu. Sociální demokracie je tu hlavní vládní silou od roku 1998. Průzkumy z posledních týdnů předpovídaly jasné vítězství AfD.
Sociální demokracie zemské premiérky Manuely Schwesigové ale v posledních týdnech před volbami mocně dotahovala. V posledním průzkumu před volbami pak AfD o jeden procentní bod překonala. Získala by podle něj 37 procent, zatímco AfD 36 procent.
Kancléřova CDU má v Meklenbursku-Předním Pomořansku podle stejného průzkumu jen šest procent, a není tak vyloučeno, že nakonec nepřekročí pětiprocentní hranici a do zemského sněmu ve Schwerinu se vůbec nedostane.
Kombinace ztráty primátora v Berlíně a nízkého zisku v Meklenbursku-Předním Pomořansku by byla těžkou ránou pro CDU a pro jejího předsedu Merze. Zřejmě by to posílilo tlak na jeho odchod z funkce kancléře.
Merz svolal na neděli večer krizovou schůzku předsednictva CDU a zrušil původně plánovanou cestu na Valné shromáždění OSN příští týden. Schůzky se zúčastní užší vedení strany a například i zemští premiéři za CDU. Všech osm jich tento týden podepsalo prohlášení, ve kterém Merze ve funkci kancléře podpořili.
Volební místnosti se v Meklenbursku-Předním Pomořansku i v Berlíně uzavřou v 18:00. Veřejnoprávní stanice ARD a ZDF následně zveřejní prognózy. Předběžné výsledky obou voleb lze čekat v neděli pozdě večer či v noci na pondělí.