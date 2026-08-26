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Odbory veřejné sféry souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Odbory veřejné sféry podpořily vládní návrh na změnu platových tabulek. Po jejich přenastavení pak chtějí s kabinetem ještě vyjednávat o přidání pro příští rok. Po jednání předáků svazů veřejného sektoru to sdělili předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a šéf svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Podle návrhu by žádný z tarifů neměl být pod minimální mzdou či zaručeným platem. Spolu s nejnižším výdělkem by se pak částky pravidelně valorizovaly.

„My tu reformu vítáme. Svazy víc než patnáct let žádaly o to, aby tarif začínal na minimální mzdě a od toho se vše odvíjelo,“ uvedl Středula. Podle něj má vláda odvahu změnu provést.

Ve veřejných a státních službách pracuje 857 tisíc lidí. Z nich 263 tisíc má letos platový tarif pod zaručeným platem či minimální mzdou. Bez přidání a úprav by příští rok pod zaručenou či minimální částku spadlo 468 tisíc zaměstnanců, řekly náměstkyně ministerstva financí Marie Bílková a šéfka sekce legislativy ministerstva práce Dana Roučková, které odborářům přišly vládní návrh představit.

Platové tabulky by se měly od ledna změnit. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla příští rok vzrůst z 22 400 na 24 900 korun. Ani žádná další z tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat.

Podle výpočtu ČT vzroste minimální mzda od ledna o 2500 korun na 24 900
Ilustrační foto

V příštím roce by bylo možné využít na dorovnání takzvané osobní ohodnocení bez souhlasu zaměstnance, tedy peníze na odměny. Rozdíl v platovém základu podle vzdělání, odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce by měl činit nejméně čtyři procenta. Tarif by se měl zvedat každých pět let. O kolik by to mělo být, ale nechtěly zástupkyně resortů přiblížit.

Odboráři chtějí o některých bodech jednat

Odbory by rády prosadily úpravu. Podle předáků by neměl pracovník platově na začátku kariéry postoupit až po pěti letech, ale po dvou letech a pak po třech. Poté by už následoval pětiletý platový postup. Odboráři chtějí jednat i o využití osobních příplatků. Žádají také o svolání jednání o odměňování v bezpečnostních sborech, ve zdravotnictví a u pedagogů. Po nastavení nových tabulek chtějí začít vyjednávat s vládou o navýšení tarifů pro příští rok.

Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. Druhou stupnicí se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách. Třetí tabulka se používá pro lékaře a zubaře. Čtvrtá tabulka je pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba.

Schillerová s Juchelkou navrhují změnu platových tabulek
Ilustrační snímek

Kolik by změny odměňování měly příští rok stát, Bílková a Roučková neupřesnily. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) před několika dny avizovala, že výdaje zveřejní po pondělním jednání vlády o rozpočtu.

Podle dřívějších informací by víc než polovinu nákladů měly hradit samosprávy. Bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) napsal, že to kraje a obce má stát 38 miliard korun. „Nejsem proti reformě platů. Jsem proti tomu dělat ji tak, aby nikdo předem nevěděl, co z ní bude mít konkrétní člověk. Reálně tato reforma může znamenat, že si zaměstnanci meziročně nevydělají ani korunu navíc,“ míní exministr.

„Může nastat situace, kdy nemusí dojít k přidání,“ potvrdil informace od resortů financí a práce Středula. Podle něj se ale odboráři nedozvěděli, kolika lidí by se to týkalo.

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