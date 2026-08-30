V islandském referendu zatím těsně vede obnovení přístupových jednání s EU


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Po sečtení zhruba 87 tisíc hlasů v islandském referendu o obnově přístupových jednání o vstupu země do Evropské unie je zatím 51,2 procenta hlasů pro a 48,8 procenta proti, uvedlo veřejnoprávní médium RÚV. Volební místnosti se uzavřely s úderem půlnoci SELČ (22:00 místního času).

Podle RÚV byl zatím v Reykjavíku sečten vyšší podíl hlasů než v jiných částech země, přičemž islandský metropole se k možnosti „ano“ přiklání více než ostatní volební obvody.

Severská země, kde žije téměř 400 tisíc lidí, je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu i schengenského prostoru, součástí EU však není. V roce 2010 uprostřed finanční krize sice přístupová jednání Island zahájil, v roce 2013 ale po rychlém zotavení ekonomiky rozhovory pozastavil kvůli ostrému sporu s EU ohledně rybolovných práv.

Island v referendu rozhodne o obnovení přístupových rozhovorů s EU
Ilustrační snímek

V poslední době v kontextu růstu životních nákladů, ruské války na Ukrajině či výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa o potřebě ovládnout Grónsko se zájem o vstup do EU na Islandu zvýšil.

Před zmrazením rozhovorů s EU v roce 2013 Island uzavřel 11 z 33 kapitol přístupových rozhovorů. Po případném uzavření všech kapitol by musel ještě vyhlásit další samostatné referendum o samotném vstupu.

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