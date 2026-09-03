Izraelský ministr Ben Gvir chce odchod 250 tisíc Palestinců z Gazy za rok

Izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir představil plán na vysídlení Palestinců z Pásma Gazy. Za rok jich má odejít 250 tisíc, za dalších šest pak prakticky celé palestinské obyvatelstvo, píše agentura AFP. O vysídlení Palestinců, které izraelští představitelé označují za „migraci“, mluvil ve středu také izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. Podle něj se čeká na souhlas Spojených států se záměrem.
Podle Ben Gvira plán počítá s tím, že z Pásma Gazy do sedmi let odejde 1,9 milionu lidí, tedy prakticky kompletní přibližně dva miliony Palestinců, kteří v oblasti nyní žijí. Ministr tvrdil, že existují země, které souhlasí s přemístěním Palestinců na své území. Neřekl ale které.
Kac tento týden uvedl, že odchod Palestinců jinam je realistickým řešením pro Pásmo Gazy, které silně poničilo tříleté vojenské tažení Izraele. To začalo po rozsáhlém teroristickém útoku 7. října 2023 hnutí Hamás a jeho spojenců na jih Izraele.
Izraelští představitelé nyní tvrdí, že Palestinci se po třech letech bojů chtějí z Pásma Gazy vystěhovat. Není ale jasné, jak k takovému závěru dospěli, připomíná AFP. Podle Kace by Spojené státy měly dojednat, které země Palestince přijmou.
Pokud by se plán uskutečnil, byl by ve velké míře realizován až po říjnových parlamentních volbách v Izraeli. Ben Gvir v nich kandiduje se svou stranou Židovská síla a zaměřuje se na radikální izraelské voličstvo, o jehož hlasy usilují i další menší strany.