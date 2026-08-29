Židovští osadníci se zabarikádovali v domě palestinské rodiny na Západním břehu


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK, AFP

Několik desítek židovských osadníků v sobotu obsadilo dům palestinské rodiny ve vesnici Kusra na okupovaném Západním břehu. Útočníci se uvnitř domu, kde jeho obyvatelé zůstali, zabarikádovali. Na místo přijely jednotky izraelské armády a pohraniční stráže, aby osadníky z budovy vypudily, píše agentura AFP. Osadníci zahájili blokádu vesnice na začátku tohoto měsíce, přičemž znemožňovali dodávky potravin a vody obyvatelům, což vyvolalo mezinárodní kritiku.

Izraelská armáda uvedla, že na místo přijela po obdržení zpráv o vpádu „izraelských výtržníků“ a násilných střetech, včetně házení kamenů na „Palestince a další civilisty“. Armáda dodala, že si je vědoma zpráv o zraněních mezi Palestinci. Podle serveru The Times of Israel byla do nemocnice převezena nejméně jedna palestinská žena.

Bezpečnostní síly podle armády nejprve začaly s vyváděním „výtržníků“ z prostorů domu a jejich oddělováním od palestinského obyvatelstva, později také zabavily několik vozidel, kterými osadníci přijeli. Podle The Times of Israel ale nebyla hlášena žádná zatčení. Server dodal, že není zřejmé, zda ve vesnici či dokonce uvnitř domu zůstali nějací osadníci.

Předchozí střety

Násilí židovských osadníků vůči Palestincům na okupovaném Západním břehu roste od října 2023. Podle dat Palestinské samosprávy tam osadníci či izraelští vojáci zabili nejméně 1103 Palestinců, a to jak ozbrojenců, tak i civilistů. Naopak při palestinských útocích či izraelských vojenských operacích bylo podle agentury AFP na Západním břehu zabito nejméně 48 Izraelců.

Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael v červnu uvedla, že židovští osadníci se mohou při páchání násilí vůči Palestincům na Západním břehu spolehnout na podporu izraelské vlády, kde sedí jim naklonění ministři, i na krytí izraelské armády a úřadů.

Židovští osadníci na Západním břehu napadají Palestince a kritizují i vlastní armádu
Palestinec Radwan Abu Jindeya si prohlíží svůj dům, který podle něj poškodili izraelští osadníci, 6. srpna 2026

Západní břeh, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Na okupovaném území Západního břehu žije asi pět set tisíc Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. Většina zahraničních vlád považuje budování izraelských osad na Západním břehu podle mezinárodního práva za nelegální.

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