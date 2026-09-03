Schodek bude stále obludně vysoký, míní exministr financí Kalousek

VideoSchodek bude stále obludně vysoký, míní exministr financí Kalousek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

„I kdyby se schodek snížil o 40 miliard korun, bude stále obludně a nelogicky vysoký,“ komentuje bývalý ministr financí Miroslav Kalousek kroky Motoristů. Ti ve čtvrtek předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok, mluví v nich o úspoře 20 miliard korun. Podle Kalouska je na jednání o snižování jednotlivých položek pozdě. „Rozpočet se přece nesestavuje tehdy, když leží na stole a když se o něm jedná,“ řekl v pořadu Interview ČT24, který moderoval Jiří Václavek.

Snížení schodku o dvě desítky miliard je podle Kalouska relativně příjemná zpráva, ale jen politické gesto. „Neřeší to problém obrovského strukturálního deficitu, který máme a o jehož řešení tady nikdo neusiluje,“ dodává.

Motoristé předložili Babišovi návrhy změn rozpočtu, nemají být jen kosmetické
Petr Macinka (Motoristé)

Návrh státního rozpočtu na rok 2027 počítá se schodkem 389 miliard korun, tedy druhým nejvyšším v historii Česka.

Schillerová navrhuje schodek rozpočtu 389 miliard
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