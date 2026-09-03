Schodek bude stále obludně vysoký, míní exministr financí Kalousek

„I kdyby se schodek snížil o 40 miliard korun, bude stále obludně a nelogicky vysoký,“ komentuje bývalý ministr financí Miroslav Kalousek kroky Motoristů. Ti ve čtvrtek předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok, mluví v nich o úspoře 20 miliard korun. Podle Kalouska je na jednání o snižování jednotlivých položek pozdě. „Rozpočet se přece nesestavuje tehdy, když leží na stole a když se o něm jedná,“ řekl v pořadu Interview ČT24, který moderoval Jiří Václavek.
Snížení schodku o dvě desítky miliard je podle Kalouska relativně příjemná zpráva, ale jen politické gesto. „Neřeší to problém obrovského strukturálního deficitu, který máme a o jehož řešení tady nikdo neusiluje,“ dodává.
Návrh státního rozpočtu na rok 2027 počítá se schodkem 389 miliard korun, tedy druhým nejvyšším v historii Česka.