Vyzýval k deportaci milionů, nyní britského komentátora z USA vyhostili


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Britský krajně pravicový komentátor Milo Yiannopoulos byl po zatčení na letišti v New Orleansu vyhoštěn do domovské Británie, oznámil v sobotu podle agentury Reuters mluvčí amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Došlo k tomu poté, co ho na mezinárodním letišti Louise Armstronga v New Orleansu kvůli nelegálnímu setrvání zatkla americká imigrační a celní služba (ICE). Yiannopoulos přitom dříve paradoxně vyzýval k přísnějšímu vymáhání imigračních pravidel.

Mluvčí DHS uvedl, že jedenačtyřicetiletý Yiannopoulos chtěl v USA zůstat déle, než měl povoleno, a to v rozporu se zákony USA. Do země vstoupil legálně v květnu 2019.

Yiannopoulos dříve říkal, že imigrační pravidla by měla být vymáhána přísněji, než jak to prováděla administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, včetně zavedení kontrolních stanovišť ICE u vchodů do supermarketů. Podle DHS se nedostavil na imigrační slyšení a 22. července byl vydán konečný příkaz k jeho vyhoštění.

Bývalý hlasitý podporovatel Trumpa

Web o celebritách TMZ.com, který informoval o zatčení, naznačil, že Yiannopoulos, který má blízké vazby na kontroverzního rappera Ye, dříve známého jako Kanye West, byl v New Orleansu před plánovaným vystoupením hudebníka v pátek večer. V roce 2020 asistoval Yiannopoulos Westovi v neúspěšném pokusu stát se prezidentem.

Yiannopoulos, bývalý redaktor konzervativního serveru Breitbart News, byl halasným zastáncem Donalda Trumpa během jeho prezidentské kampaně v roce 2016 a často se uchyloval k protiislámské a protiimigrační rétorice. V témže roce byl podle serveru BBC News hlavní hvězdou akce s názvem Gayové pro Trumpa.

Komentátor se od té doby stal kritikem amerického prezidenta, ale stále vyjadřuje podporu jeho agendě.

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Ye alias dříve Kanye West v roce 2016

Yiannopoulos vyvolal kontroverzi svými komentáři o transgender lidech, muslimech, hnutí Black Lives Matter, feministkách a gayích, přičemž se sám identifikoval jako gay. Nyní se označuje za „bývalého gaye“.

V příspěvku na platformě X v červnu 2025 napsal: „Musíme deportovat miliony a miliony a miliony lidí. Bez toho na ničem jiném nezáleží.“

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