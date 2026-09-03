Zemřela americká bojovnice za práva žen Gloria Steinemová

Ve věku 92 let zemřela ve středu slavná americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinemová, píší tiskové agentury. Úmrtí feministky oznámila její nadace na instagramu. Steinemová byla jednou ze zakladatelek časopisu Ms., který vznikl v roce 1971 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech. Velkou část života strávila na cestách jako aktivistka, přednášela ve vysokoškolských kampusech, v komunitních centrech a promlouvala na demonstracích.
Steinemová zemřela doma v New Yorku obklopena svými blízkými. „Gloriiným největším darem byla její schopnost naslouchat ostatním a dávat jim najevo, že je někdo vnímá a slyší,“ stojí v příspěvku.
Feministka byla lehce rozpoznatelnou osobností s charakteristicky rozpuštěnými vlasy s blonďatým melírem, pěšinkou uprostřed a velkými brýlemi. Uváděla o sobě, že se považuje za „podnikatelku v oblasti společenských změn“.
V roce 1971 Steinemová založila Národní politický výbor žen spolu s kongresmankami Bellou Abzugovou, Shirley Chisholmovou a spisovatelkou Betty Friedanovou, jejíž kniha Feminine mystique v roce 1963 v USA odstartovala druhou vlnu feminismu.
Svou kariéru však začala jako novinářka. V roce 1963 napsala reportáž o ponižujících podmínkách v klubech Playboy Hugha Hefnera, v jednom z nichž se nechala v utajení zaměstnat. Za zlomový okamžik, který ji o šest let později nasměroval k aktivismu, považovala setkání, na němž ženy otevřeně vystupovaly na podporu práva na potrat.
V roce 2013 jí tehdejší prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání USA.