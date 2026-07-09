Albánský premiér hájí milionové výdaje na koncert Kanye Westa


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Albánský premiér Edi Rama ve středu hájil rozhodnutí vynaložit čtyři miliony eur (85 milionů korun) na koncert amerického rappera Kanye Westa, který dříve mimo jiné chválil Adolfa Hitlera, informovala agentura Reuters. Podle ní se dlouholetý předseda vlády snaží zmírnit pobouření kvůli této akci, která přispěla k vyostření veřejných protestů a požadavků na jeho rezignaci.

Kanye West, který vystupuje také pod jménem Ye, dostal zákaz vystupování v několika evropských zemích kvůli pochvalným zmínkám o Hitlerovi či antisemitským výrokům, za které se hudebník omluvil. Mezi zrušenými koncerty byl také ten, který se měl tento měsíc uskutečnit v Praze.

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Koncert nedaleko Tirany se odehraje 11. července na provizorním stadionu postaveném speciálně pro tuto událost.

„Na poslední chvíli jsme vyčlenili čtyři miliony eur, abychom zabránili tomu, že se Albánie ztrapní před téměř 25 tisíci zahraničními návštěvníky z osmdesáti zemí, kteří si už koupili vstupenky na koncert Kanye Westa, zatímco mnoho dalších se obávalo, že by mohl být zrušen,“ napsal Rama na facebooku.

Premiér také uvedl, že očekává, že akce přinese Albánii nejméně 100 milionů eur (2,1 miliardy korun) díky nárůstu rezervací ubytování v době konání koncertu.

Odpor veřejnosti

Ramovo oznámení vyvolalo na jeho facebookové stránce vlnu negativních komentářů. „Albánie se ztrapňuje, když vítá zpěváka, který obdivuje Hitlera,“ napsal jeden z komentujících. „Hanba, ne za moje peníze,“ uvedl další.

V Tiraně se už více než měsíc denně konají pouliční protesty vyvolané plány zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera na výstavbu luxusního letoviska v přírodně cenné lokalitě na jaderském pobřeží. Demonstrace přerostly v projevy širší nespokojenosti s vládou Ramy, kterou kritici viní z korupce. Premiér obvinění odmítá.

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