„Nejsem nacista a miluji Židy.“ Rapper Ye se opět omlouvá

Americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, se veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Své výroky zdůvodnil nediagnostikovaným poraněním mozku a problémy s duševním zdravím. Popel na hlavu si nesype poprvé. A omluvu načasoval jen pár dnů před vydáním nového alba.
Ye omluvu s titulkem „Těm, kterým jsem ublížil“ zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal. „Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy,“ napsal. Podotkl, že je hluboce zděšen svými činy, lituje jich a že se zavázal vyvodit z nich odpovědnost, léčit se a učinit významnou změnu.
Své problémy spojuje s poškozením čelního laloku mozku, které utrpěl při autonehodě už před čtvrtstoletím, ale které mu prý bylo diagnostikováno až v roce 2023. Lékařské zanedbání podle rappera vedlo k vážné újmě na duševním zdraví a vyústilo až v diagnózu bipolární poruchy. S tou už se léčil od roku 2016, než zjistil, že to nebyla „správná diagnóza“. V posledních letech tvrdil, že trpí spíše formou autismu. Což už neplatí.
„Ztratil jsem kontakt s realitou,“ popisuje Ye. A dodává, že se vzdálil od svého pravého já. „V tomto rozpolceném stavu jsem tíhl k tomu nejničivějšímu symbolu, který jsem mohl najít – k hákovému kříži,“ uvedl.
Rapper tvrdí, že po manické epizodě na začátku loňského roku, která trvala čtyři měsíce a během níž projevoval psychotické, paranoidní a impulzivní chování, si sáhl na dno a s podporou své manželky Biancy Censoriové vyhledal pomoc. Podle svých slov našel novou rovnováhu „díky účinnému režimu léků, terapie, cvičení a zdravého životního stylu“.
„Nežádám vás o soucit ani o shovívavost, i když si chci zasloužit vaše odpuštění,“ tvrdí Ye, který omluvná slova mířil rovněž k černošské komunitě, které se dotkl mimo jiné vyjádřením, že otroctví bylo „volbou“.
Nejdříve omluva, potom album
Rapper v posledních letech pronesl řadu antisemitských prohlášení. A poprvé nepřichází ani s omluvou. Před třemi lety zveřejnil prohlášení v hebrejštině, že „je odhodlán napravit své chyby“.
Myslel tím řeči o útoku na židovskou komunitu či tvrzení, že Židé ovládají všechny nemocnice a soukromé školy ve Spojených státech a že stojí za kariérou rapového magnáta Seana „Diddyho“ Combse (ještě předtím, než soud poslal vlivného hudebního podnikatele do vězení za organizování prostitutce).
Omluvu tehdy zveřejnil krátce před vydáním alba Voltures 1, vzniklé ve spolupráci se zpěvákem říkajícím si Ty Dolla Sign. I tentokrát žádost o prominutí přichází téměř souběžně s novou nahrávkou. Několikrát odkládaná deska Bully by se měla k fanouškům dostat poslední lednový den.
Vadila trika se svastikou i koncert v Bratislavě
Předsevzetí zdržet se problematických výroků v minulosti Yeovi nevydrželo. Loni v únoru – tedy v době, kterou objasňuje manickou epizodou – prodával trička se svastikou, která se stala symbolem nacistického Německa i novodobých zastánců nadřazenosti bílé rasy. Na sociální síti X se označil za nacistu.
Yeovo dřívější antisemitské chování se řešilo mimo jiné i v souvislosti s jeho koncertem v Bratislavě, kde měl vystoupit loni v červenci. Proti tomu se ale ohradila petice, stejně jako proti možnému přesunutí koncertu do Prahy. Slovenští organizátoři nakonec akci zrušili „z důvodu nepředvídatelných okolností“.
Píseň Heil Hitler
V květnu vydal Ye píseň s názvem Heil Hitler, která obsahovala ukázku z projevu Hitlera a chválila nacistického vůdce. V Německu je skladba blokována kvůli zákonům proti nenávistným projevům a extremismu, ale na internetu se stala virální, připomíná The Guardian. Kvůli tomuto songu měl Ye přijít také o vízum do Austrálie, odkud pochází jeho žena.
Minulý týden se píseň Heil Hitler hrála v nočním klubu v Miami Beach, když ho navštívili pravicoví influenceři, někteří údajně zvedali ruku k nacistickému pozdravu. Mezi přítomnými byli kontroverzní představitel on-line maskulinního hnutí Andrew Tate, který čelí obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi v zahraničí, či krajně pravicový komentátor Nick Fuentes, jenž byl rovněž kritizován za antisemitské výroky a popírání holocaustu.
Klubový DJ se následně omluvil, že skladbu pustil, s vysvětlením, že „neměl žádnou představu o kontextu“ a že v souboru, ve kterém ji dostal s žádostí o přehrání, což se děje běžně, se jmenoval jen HH. Vysvětlení zveřejnil na sociálních sítích, neupřesnil ale, od koho skladbu dostal, všímá si Miami Herald.
Tate v PBD Podcastu poznamenal, že si nemyslí, že by někdo z přítomných influencerů byl „silně antisemitský“, šlo údajně spíš o kontroverzi, která přinese lajky.
Pozdě, ale přece?
Liga proti hanobení (ADL), která sleduje projevy antisemitismu a porušování lidských práv rapperovu současnou omluvu označila za opožděnou. „Automaticky nezruší jeho dlouhou historii antisemitismu – antisemitskou píseň Heil Hitler, kterou vytvořil, stovky tweetů, hákové kříže a nesčetné odkazy na holocaust – ani všechny pocity ublížení a zrady, které to způsobilo,“ sdělil mluvčí organizace agentuře Reuters.
Rapperovi poradil, že nejupřímnější omluvou by bylo, kdyby se v budoucnu už dalšího antisemitského chování zdržel.
Liga v roce 2023 uvedla, že ve Spojených státech zaznamenala nejméně třicet projevů antisemitismu, které se přímo odkazovaly na rappera Yea. Rozhořčení veřejnosti ohledně antisemitských prohlášení hudebního umělce přimělo různé korporace a firmy v zábavním průmyslu, aby s ním přerušily vazby. Přišel třeba o kontrakt se značkou Adidas, která v minulosti prodávala jeho tenisky.