Rusové při úderech v Oděse zranili sedmnáct lidí a poškodili obytný dům


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruské letecké útoky ve čtvrtek brzy ráno zranily v ukrajinském přístavu Oděsa sedmnáct lidí, včetně tří dětí, a poškodily 21patrový obytný dům, napsal na sociální síti Telegram náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Terčem útoků se podle agentury Reuters ve středu večer stala také metropole Kyjev.

Údery poškodily byty v desátém až sedmnáctém patře i vozidla, napsal Lysak v příspěvku, který doprovodil fotografiemi domu s vyraženými okny, střepů na ulici a rozbitého čelního skla vozu. Pracovníci komunálních služeb podle něj následky útoků odstraňují.

„Byly zřízeny operační štáby, kde mohou obyvatelé získat potřebnou pomoc a poradenství,“ dodal šéf oděské vojenské správy.

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