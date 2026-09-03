Rusové při úderech v Oděse zranili sedmnáct lidí a poškodili obytný dům

Ruské letecké útoky ve čtvrtek brzy ráno zranily v ukrajinském přístavu Oděsa sedmnáct lidí, včetně tří dětí, a poškodily 21patrový obytný dům, napsal na sociální síti Telegram náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Terčem útoků se podle agentury Reuters ve středu večer stala také metropole Kyjev.
Údery poškodily byty v desátém až sedmnáctém patře i vozidla, napsal Lysak v příspěvku, který doprovodil fotografiemi domu s vyraženými okny, střepů na ulici a rozbitého čelního skla vozu. Pracovníci komunálních služeb podle něj následky útoků odstraňují.
„Byly zřízeny operační štáby, kde mohou obyvatelé získat potřebnou pomoc a poradenství,“ dodal šéf oděské vojenské správy.
Kyjevem ve středu podle svědka agentury Reuters otřásl výbuch uprostřed pokračujících ruských leteckých útoků.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi ve válce rozpoutané vpádem ruských vojsk na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina v únoru 2022. Součástí bojů jsou i časté vzájemné vzdušné údery, které v poslední době zesílily na obou stranách. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války, ale při útocích umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.