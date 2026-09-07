Autoservisy se potýkají s nedostatkem specialistů na elektromobily

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Vývoj moderních aut představuje novou výzvu i pro servisy. Hledat specialisty na elektromobily je pro ně obtížné a absolventi středních a vyšších odborných škol stále nestačí pokrýt potřebu. Autoservisy proto na výuce spolupracují se samotnými školami. Kromě praxe nabízejí po škole i zaměstnání. Trhu se chtějí přizpůsobit i samotné školy a v minulosti se snažily jednat s ministerstvem o změnách ve výuce, nebo novém učebním oboru – ale bez výsledku. Zároveň chybí ve školách i zkušení odborníci či učební pomůcky.