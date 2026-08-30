U Kypru se převrhla loď s 267 lidmi na palubě, nejméně šest mrtvých

V neděli se u severního pobřeží ostrova Kypr převrhla osobní loď s 267 lidmi na palubě. Podle tureckých a kyperských médií na místě probíhají pátrací a záchranné akce. Nejméně šest cestujících dle CNN Turk nehodu nepřežilo.
Starosta města Kyrenia Murat Senkul sdělil televizní stanici CNN Turk, že se podařilo kontaktovat 159 z 258 cestujících na palubě plavidla.
Později vysoký představitel Tureckem ovládané části ostrova Kypr stanici CNN Turk sdělil, že šest lidí nehodu nepřežilo.
Deník Kibris uvedl, že loď, o které určitá média hovoří jako o katamaránu, začala nabírat vodu na svou palubu asi dva kilometry od severního pobřeží ostrova Kypr. Na místo, kde se loď převrátila, byly vyslány záchranné složky, dodal deník.