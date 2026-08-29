Trump oznámil uzavření ropné dohody s Venezuelou

Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si tak většinovou kontrolu nad více 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. Oznámil to v noci na sobotu SELČ americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Uvedl rovněž, že jde o největší ropnou dohodu ve světové historii.
„Tato historická dohoda více než zdvojnásobí americké ropné zásoby, výrazně zvýší naše dodávky ropy a v dlouhodobém horizontu podstatně sníží ceny benzinu pro všechny Američany. Zároveň pomůže Venezuele pokračovat v cestě k obrovskému úspěchu a velké prosperitě,“ napsal Trump. Dohoda podle něj rovněž posílí vztahy mezi USA a Venezuelou.
Spojené státy výrazně posílily svůj vliv ve Venezuele po lednovém únosu venezuelského vládce Nicoláse Madura. Caracas později přistoupil na dohodu, v rámci které se export venezuelské ropy uskutečňuje pod americkou kuratelou. Spojené státy zprostředkovávají prodeje venezuelské ropy do zahraničí, inkasují příjmy z prodejů, které pak předávají podle svého uvážení venezuelské vládě.
Trumpova administrativa je před blížícími se listopadovými volbami do amerického Kongresu pod tlakem kvůli vysokým cenám benzinu, které jsou důsledkem konfliktu s Íránem. K Trumpově vítězství v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. V poslední době jsou ale mnozí Američané s Trumpovou politikou nespokojeni a viní prezidenta z vysokých cen u čerpacích stanic.