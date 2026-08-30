Chameneí vyzval muslimy po celém světě k jednotě proti USA a Izraeli

Nepřítel se snaží vyvolat rozkol mezi muslimy na celém světě, uvedl v neděli v prohlášení zveřejněném na sociální síti Telegram íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí. Podle stanice al-Džazíra tím měl na mysli Spojené státy a Izrael. Vyzval muslimy na celém světě k jednotě a země Perského zálivu, aby se postavily „skutečnému nepříteli“.
Spojené státy a Izrael se snaží využít rasové, kulturní, sociální, ekonomické, politické a geografické rozdíly k rozdělování muslimů v Íránu i dalších islámských zemích, uvádí se v prohlášení vůdce, které bylo zveřejněno v den narozenin islámského proroka Mohameda.
Varoval také před jakýmkoli jednáním, které by mohlo vést k rozkolu mezi muslimy. Vyzval muslimské hlavy států, aby „rozpoznaly svého skutečného nepřítele, pochopily jeho plány a postavily se mu na odpor“. „Byl by palestinský národ tak bezbranný a vystaven útlaku a zločinům okupantů, kdyby byli muslimové sjednocení a pevně zaťali pěsti?“ zeptal se Chameneí.
Veřejná vystoupení Chameneího a vývoj konfliktu
Chameneí se na veřejnosti neobjevil od doby, kdy byl před šesti měsíci zraněn při americko-izraelských leteckých útocích na Írán, které odstartovaly válku a při nichž zahynul jeho otec a dosavadní nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí.
Válka mezi Spojenými státy a Íránem trvá již šest měsíců. Boje byly z velké části pozastaveny, ale diplomatické řešení stále není v dohlednu. Obě strany se neshodují ohledně kontroly nad Hormuzským průlivem, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy a plynu.
Spojené státy mezitím zpřísňují blokádu a slibují nové sankce proti již tak těžce zasažené íránské ekonomice.
Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku, kterou na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán a která si vyžádala tisíce životů, především v Íránu a Libanonu, a otřásla globální ekonomikou.
Začátkem července ale opět vzplály boje. Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodě v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak tvrdí, že dohodu neplnily Spojené státy.
Muslimové výzvy Chameneího nevyslyší, míní expert
„Přiznám se, že jsem to očekával už dříve, že něco podobného zazní,“ komentoval prohlášení íránského duchovního vůdce pro ČT politický a kulturní geograf z Ostravské univerzity Vladimír Baar. Írán je podle něj ve svízelné ekonomické situaci a takovými prohlášeními se snaží vyburcovat davy muslimů k reakci proti „nepříteli“ v podobě USA a Izraele.
Expert vzpomněl, že o podobné spojení muslimů proti „společnému nepříteli“ se v minulosti snažil už například Saddám Husajn. Dále poukázal na to, že „je zajímavé, že to dělá režim, který je vlastně hlavní silou rozkolu mezi těmi muslimy, protože Írán od nástupu teokratického režimu v roce 1979 nedělá nic jiného, než že rozeštvává muslimy, šiíty a sunnity,“ dodal analytik. Podle něj muslimové výzvy Chameneího příliš nevyslyší.