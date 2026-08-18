Trump zveřejnil mapu, na níž je Hormuz součástí USA. Žije v bludu, zní z Íránu

Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž označil Hormuzský průliv za nové území Spojených států. Poznamenal, že USA žádné rozhovory s Íránem neplánují. Tvrdil rovněž, že průliv, klíčový pro přepravu ropy, zůstává otevřený – navzdory výrazně omezenému provozu a hlášenému zásahu lodi vyplouvající z této úžiny. Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí vzápětí napsal, že Trump žije v bludu.
„Stejně jako Trump správně napsal název Perského zálivu, brzy bude buď opravena jeho mylná představa ohledně Hormuzského průlivu, anebo my opravíme bludné představy tohoto pomateného muže,“ uvedl v reakci na příspěvek šéfa Bílého domu Gharíbabádí.
Trump také pohrozil bombardováním Ománu, když se tato země snažila uzavřít dohodu s Íránem o řízení lodní dopravy v průlivu, sdělili v úterý dva regionální představitelé. Stalo se tak den poté, co americký prezident údajně vyslovil tuto hrozbu pro případ, že by se Omán „postavil do cesty“.
Teherán tvrdí, že vodní cesta nebude znovu otevřena, dokud Washington nesplní jeho podmínky. Trump naopak v pátek večer deklaroval, že po porážce Íránu prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států.
Hormuzský průliv, nacházející se mezi Perským a Ománským zálivem, který je součástí Arabského moře, představuje klíčovou vodní cestu pro přepravu zejména ropy a zemního plynu. Po začátku konfliktu na Blízkém východě Írán v odvetě na údery USA a Izraele volnou plavbu průlivem pomocí hrozeb i několika úderů na lodě prakticky zablokoval a úžinu zřejmě i částečně zaminoval. Plavba v průlivu je kvůli riziku íránských útoků výrazně utlumená, což zvedá ceny paliv. Kontrola a zajištění bezpečné plavby úžinou se tak staly jedním z hlavních témat války.