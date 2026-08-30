Počet mrtvých v Nepálu stoupl na 734, uvedly úřady

Na nejméně 734 vzrostl počet mrtvých po ničivé bleskové povodni, která ve středu zasáhla sever Nepálu. Podle agentury Reuters to uvedl nepálský úřad pro zvládání katastrof. Nezvěstných zůstává zhruba 2500 lidí, včetně 589 cizinců. Pátrání po dalších obětech záplav pokračuje. Spolu s pohřešovanými v čínském Tibetu, jenž byl také zasažen, se hledá ještě asi tři tisíce lidí.
V Tibetu zahynulo podle tamních úřadů šestnáct lidí. Dosud nejvyšší počet těl – 259 – vyprostily úřady v nepálském okrese Čitvan, který leží na hranicích s Indií, a tedy desítky kilometrů po proudu od samotné oblasti katastrofy. Dalších 184, respektive 82 těl bylo nalezeno v sousedních okresech.
Místní policie agentuře Reuters sdělila, že se obyvatelé i záchranáři přesunuli do výše položených míst poté, co v posledních hodinách opět stoupla hladina nedaleké řeky Trišuli. Tím se zvyšuje riziko dalších záplav.
Čína katastrofu spojila s klimatickou změnou. Státní televizní stanice CCTV uvedla, že byla „způsobena nestabilitou ledovce v důsledku dlouhodobých dopadů globálního oteplování“.