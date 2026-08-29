Počet obětí povodně v Nepálu překročil šest set


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Ničivá povodeň v severním Nepálu již má přes šest set obětí. Informovaly o tom v sobotu agentury s odvoláním na místní policii. Více než dva tisíce lidí jsou navíc stále pohřešovány.

Přívalová povodeň ve středu zasáhla himálajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Nejnovější zpráva nepálské policie hovoří o 616 obětech. Dalších sedm obětí hlásí čínská strana, píše agentura AFP.

České ministerstvo zahraničí podle dosavadních informací nemá žádné zprávy o zemřelých či pohřešovaných českých občanech. Ministerstvo v pátek sdělilo, že Nepálu pošle humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun.

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