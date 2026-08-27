Autobusy, auta, domy. Povodeň brala všechno, vzpomínají přeživší v Nepálu

Oblast mezi Nepálem a Čínou ve středu zasáhla mohutná povodeň. Lidé se snažili utéct před valící se masou vody a bahna, ale neměli se kam ukrýt. Po krátké chvíli je zasáhla s děsivou silou. Smetla řady zaparkovaných autobusů a nákladních automobilů, jako by to byly jen dětské hračky. Ti, kteří příval přežili, teď vzpomínají, jak jejich blízcí zmizeli v bahnitém proudu.
„Povodeň mi smetla před očima skoro celou rodinu,“ řekla stanici BBC Kalpana Malaová z Nepálu. Při katastrofě přišla o otce, matku, sestru a sestřiny děti. „Nemohli té povodni uniknout, neměli vůbec žádnou šanci,“ uvedla. „Ta povodeň brala všechno, ale já se synem jsme vylezli na střechu domu, a tak jsme přežili. Sama neumím vysvětlit jak.“
Horský průvodce Sonam Dordží unikl povodni, která smetla jeho vesnici, díky tomu, že odjel asi o hodinu dřív za prací. Z domu vyrazil v osm hodin ráno a už cestou do hlavního města Káthmándú slyšel zvuky povodně ženoucí se do vesnice. „Znělo to jako zemětřesení,“ řekl. „Můj dům se zřítil,“ dodal s tím, že jeho sestra, její manžel a další příbuzní jsou pohřešovaní.
Studenti, utíkejte
Student jedenáctého ročníku školy ve městě Bidur Gjan Díp Sapkota měl vyučování jako obvykle, když najednou uslyšel křičet své učitele. Město Bidur leží na břehu řeky Trišuli, na jejímž horním toku se spustila povodeň.
„Učitelé na nás křičeli, ať utečeme,“ řekl Gjan zpravodajskému serveru Al-Džazíra. „Někteří z nás přeběhli přes malý, starý most a většina žáků se rozběhla do kopců. Někteří dostali záchvat paniky a omdleli,“ dodal. „Pořád z toho mám husí kůži a cítím úzkost,“ vypráví student, kterému se povedlo uniknout.
Rádžendra Poudel, který pracuje jako zdravotník ve městě Betravátí v okrese Nuwakot, popsal apokalyptické scény z míst, kudy prošla povodeň.
„Ještě ráno to bylo malebné místo. Stály tu domy a byly zde zahrady plné rostlin. Byla tu vodní elektrárna a továrna. Ale to všechno smetla ta vlna,“ řekl. „Nezůstalo tady nic. Láme mi to srdce, nemám slov.“
Nyní jsou potřeba malé vrtulníky
Podle Lala Bahádura Raie, dalšího z obyvatel okresu Nuwakot, se povodeň dostala do vzdálenosti deseti metrů od jeho domu. „Smetla spoustu domů a také školu v naší vesnici. Můj dům měl štěstí,“ dodal. „Byly tu solární elektrárny. Pěstovala se tu káva. To všechno je teď pryč,“ řekl serveru Al-Džazíra.
Zkušený britský horolezec Alan Hinkes už v Nepálu přívalové povodně zažil, ale jak sdělil BBC, nemohl uvěřit, jak prudká a ničivá byla středeční katastrofa. „Myslím, že nic takového jsme hodně dlouhou dobu neviděli,“ řekl. Pokud jde o záchranné operace, ty nyní podle něj nebude možné provádět jinak než s pomocí vrtulníků, protože povodeň smetla všechny mosty.
„V Nepálu je poměrně dost malých vrtulníků, a právě ty jsou teď potřeba, aby se do těchto oblastí šlo dostat,“ řekl Hinkes. Povodeň se prohnala celým údolím a všechny budovy na obou březích řeky byly buď odplaveny, nebo jsou zasypané bahnem. „V minulosti už jsem prošel podobnými vesnicemi zasaženými sesuvy bahna. A je to dost pochmurný pohled,“ řekl v rozhovoru s BBC.