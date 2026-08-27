Čína po povodni na hranici s Nepálem pohřešuje nejméně 558 lidí, Nepál 403

Čína po středečních povodních na hranici s Nepálem podle nové bilance pohřešuje 558 lidí, další tři eviduje jako mrtvé. Informovala o tom agentura AP. Nepál podle nejnovějších údajů hlásí 162 mrtvých a nejméně 403 pohřešovaných, z nichž 341 jsou cizinci.
Ještě ve středu večer SELČ Čína uváděla 265 pohřešovaných. Podle nové bilance jejich počet vzrostl na 558, přičemž 260 z nich jsou cizinci. Podrobnosti o jejich státní příslušnosti zatím nejsou k dispozici.
Nepálské úřady už dříve uvedly, že mezi pohřešovanými cizinci je 133 Indů, 47 Američanů, 34 Australanů, 33 Britů a 24 Kanaďanů. Podle agentury DPA skončilo 41 zraněných v nemocnicích.
Spojené státy mezitím oznámily, že poskytnou Nepálu humanitární pomoc ve výši 500 tisíc dolarů (asi 10,4 milionu korun). Peníze budou určeny na nouzové ubytování, zajištění vody, sanitaci a podporu postižených obcí.
Podporu již přislíbily také Evropská unie či Indie. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že týmy OSN již v Nepálu připravují pomoc pro postižené oblasti.
Bleskovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Příčina kolapsu zatím není jasná. Nepálské úřady jako jednu z možností zmiňují zemětřesení zaznamenané několik minut před katastrofou. Americká geologická služba (USGS) však uvedla, že podle její analýzy nebyly zaznamenané otřesy způsobeny zemětřesením, ale samotným zřícením části ledovce a horniny.