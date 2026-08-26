Po přívalových povodních jsou v Nepálu a Tibetu mrtví a stovky pohřešovaných

Nejméně sedmnáct lidí zemřelo při přívalových povodních a sesuvu půdy na hranici Nepálu a Tibetu, uvedla stanice BBC s odvoláním na nepálskou policii. Nepálská správa cestovního ruchu zároveň eviduje 384 pohřešovaných cestovatelů, z nichž 291 jsou cizinci. Záchranné práce pokračují, uvedla agentura Reuters.
Plný rozsah katastrofy zatím není jasný. Čínská státní média hovoří podle serveru BBC o značném počtu obětí a nepálští představitelé prohlásili, že očekávají „obrovské ztráty“.
Přívalová povodeň zasáhla v úterý ráno několik oblastí v severním Nepálu a rozvodněná řeka Sun Kosi podle úřadů odnesla celé vesnice, domy a části infrastruktury. Záchranáři dosud na nepálské straně hranice zachránili dvanáct lidí. Úřady zároveň uvedly, že třináct příslušníků ozbrojených policejních jednotek je pohřešováno a s desítkami dalších policistů se zatím nepodařilo navázat spojení.
Nepálský premiér Balendra Šáh svolal mimořádné zasedání vlády a do postižených oblastí vyslal záchranné týmy, policii a armádu. Úřady vyzvaly obyvatele žijící v okolí řek, aby se přesunuli do bezpečnějších míst a připravili se na další záplavy.
V tibetské oblasti Šigace u hranic s Nepálem došlo k přerušení dodávek elektřiny a poškození silnic. Čínský vůdce Si Ťin-pching vyzval k nasazení všech sil na záchranu lidí a místopředseda vlády Čang Kuo-čching podle Nové Číny míří do postižené oblasti.
Řeka Sun Kosi pramení v Tibetu a v Nepálu se vlévá do Trišuli, která dále teče do Indie jako řeka Gandak. Podobné záplavy oblast zasáhly i loni, kdy zemřelo devět lidí a dalších 24 se pohřešovalo. Povodeň tehdy podle regionálního klimatického monitorovacího centra souvisela s vyprázdněním ledovcového jezera v Tibetu.