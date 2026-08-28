Při povodních v Nepálu zemřelo 469 lidí, uvedla policie

Při povodních v Nepálu zemřelo 469 lidí, uvedla v nové bilanci místní policie, jíž citovaly v pátek ráno agentury Reuters a AFP. Předchozí bilance činila 389 mrtvých, tři oběti hlásila i Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu se pohřešuje 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 lidí.
Přívalovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu ve středu zřejmě vyvolala odtržená část ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně způsobila prudkou záplavovou vlnu. Voda a bahno zničily silnice, poškodily infrastrukturu a zaplavily vesnice.
Povodeň zasáhla oblast oblíbenou mezi turisty a poutníky. Nepálská rada pro cestovní ruch už dříve uvedla, že většina pohřešovaných Indů byla na pouti k hoře Kailáš v Tibetu, která je pro hinduisty posvátným místem.
Čínská státní média tvrdí, že z postižené oblasti u nepálské bylo evakuováno zhruba tisíc lidí. Napsala to agentura AFP. Více než polovina evakuovaných jsou turisté, čínská média však jejich národnost neuvedla.
Čínské úřady také varovaly, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení. Hráz nyní zadržuje na dva miliony metrů krychlových vody, ale další tři miliony metrů krychlových vody by tam mohly přitéct v příštích dnech. V případu prolomení či zhroucení tak hrozí záplavová vlna.