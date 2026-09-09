Soud zablokoval nové volební obvody v Missouri, jiný soudce pak zakázal ty staré


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký nejvyšší soud zamítl odvolání představitelů státu Missouri, kteří chtěli v listopadových volbách použít nové rozdělení volebních obvodů podporované prezidentem Donaldem Trumpem. Republikáni si od nové mapy slibovali lepší šance na udržení těsné většiny ve Sněmovně reprezentantů. Federální soudce ale pak zakázal použít starší rozdělení obvodů.

Nejvyšší soud USA tak potvrdil rozhodnutí nejvyššího soudu Missouri, podle něhož nelze novou volební mapu v následujících volbách využít. Stát Missouri se proto podle něj musí vrátit k obvodům platným po posledním sčítání lidu.

Rozhodnutí ale spor kolem volebních obvodů neuzavřelo. Krátce po verdiktu nejvyššího soudu federální soudce v Missouri Stephen Clark dočasně státu zakázal použít pro listopadové volby staré obvody. Místo toho nařídil použít novou mapu podporovanou republikány, která už byla využita v srpnových primárkách.

O tom, které obvody budou v listopadu platit, tak nadále není jasno. Soudní spory se táhnou déle než rok a rozhodnutí jednotlivých soudů se v posledních dnech rychle střídají.

Louisiana schválila změnu volebních obvodů, která nahrává republikánům
Protest proti změně volebních obvodů v Louisianě (8. května 2026)

V současnosti stát ve Sněmovně reprezentantů zastupuje šest republikánů a dva demokraté. Nová mapa vznikla loni na popud Trumpa. Guvernér Missouri Mike Kehoe kvůli ní svolal mimořádné zasedání zákonodárců, kteří následně překreslili hranice obvodů ve prospěch republikánů.

Změna se dotkla především obvodu demokratického kongresmana Emanuela Cleavera z Kansas City, jehož část byla přičleněna k republikánským obvodům.

Novou volební mapu už obyvatelé Missouri vyzkoušeli v srpnových primárkách, než tamní nejvyšší soud v září rozhodl o návratu k obvodům platným po posledním sčítání lidu. Republikánská generální prokurátorka Catherine Hanawayová ale u nejvyššího soudu tvrdila, že návrat k původním obvodům by porušil práva voličů a způsobil by zmatek. Soud její argumentaci nepřijal.

Senát v Jižní Karolíně odmítl republikánský plán na překreslení volebních obvodů
Americký prezident Donald Trump

Další případy překreslování volebních obvodů

Missouri se po Texasu stalo druhým státem s republikánským vedením, který na Trumpovu výzvu přistoupil k překreslení kongresových obvodů. Republikáni podle agentury AP doufali, že nové mapy v osmi státech jim mohou přinést až šestnáct křesel ve Sněmovně. Demokraté naopak očekávají zisk až šesti křesel díky novým obvodům v Kalifornii a Utahu.

Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit obvody tak, aby měly jinou skladbu obyvatel, a vytvořit si tak vhodnější podmínky pro volební vítězství.

Jak rozdělení volebních okrsků může ovlivnit volby
Zdroj: Encyclopædia Britannica/mek

Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně Trump loni vyzval státy vedené republikány, aby mapy obvodů upravily už v polovině tohoto období.

Výběr redakce

Soud zablokoval nové volební obvody v Missouri, jiný soudce pak zakázal ty staré

Soud zablokoval nové volební obvody v Missouri, jiný soudce pak zakázal ty staré

před 48 mminutami
Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku

Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku

02:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Washington chce podle Rubia obnovit spolupráci s Bogotou

Washington chce podle Rubia obnovit spolupráci s Bogotou

02:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Šaráova nová národní armáda čelí výzvám

Šaráova nová národní armáda čelí výzvám

před 1 hhodinou
Albánci znovu protestovali proti resortu Trumpova zetě. Střetli se s policií

Albánci znovu protestovali proti resortu Trumpova zetě. Střetli se s policií

před 10 hhodinami
Sněmovna opět schválila návrh zákona o státních zaměstnancích

Sněmovna opět schválila návrh zákona o státních zaměstnancích

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Na Šumavě je dvě stě sudů s rtutí či arsenem, uvedl Červený

Na Šumavě je dvě stě sudů s rtutí či arsenem, uvedl Červený

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Kladenský supermarket zasáhl rozsáhlý požár. Hasiči ho dostali pod kontrolu

Kladenský supermarket zasáhl rozsáhlý požár. Hasiči ho dostali pod kontrolu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Soud zablokoval nové volební obvody v Missouri, jiný soudce pak zakázal ty staré

Americký nejvyšší soud zamítl odvolání představitelů státu Missouri, kteří chtěli v listopadových volbách použít nové rozdělení volebních obvodů podporované prezidentem Donaldem Trumpem. Republikáni si od nové mapy slibovali lepší šance na udržení těsné většiny ve Sněmovně reprezentantů. Federální soudce ale pak zakázal použít starší rozdělení obvodů.
před 48 mminutami

Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku

Teherán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl podle islámské země odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. Podle agentury Tasním to v noci na středu oznámily íránské revoluční gardy. Jordánsko útok potvrdilo, informovala agentura Reuters. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti ani škody. Íránské gardy později uvedly, že zaútočily také na deset amerických lodí v Perském zálivu.
02:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Washington chce podle Rubia obnovit spolupráci s Bogotou

Spojené státy budou usilovat o zlepšení vztahů s Kolumbií. Americký ministr zahraničí Marco Rubio to slíbil novému kolumbijskému pravicovému prezidentovi Abelardu de la Espriellovi během své návštěvy této latinskoamerické země. Vztahy obou zemí se za předchozí levicové vlády výrazně ochladily.
02:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

USA zakážou dovoz některých kanadských mléčných výrobků a alkoholu

Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci na středu to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi.
04:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Šaráova nová národní armáda čelí výzvám

Syrský lídr Ahmad Šará buduje už druhým rokem od nuly novou národní armádu, která má nahradit předchozí státní síly, jejichž jádro tvořila alavitská menšina. I když armáda prochází do značné míry úspěšným procesem sjednocování a profesionalizace, stále nese stopy frakcí vytvořených během občanské války. Naráží také na nedostatek důstojníků, jež dříve tvořili právě alavité. S vyzbrojováním a výcvikem vojáků Damašek spoléhá hlavně na Turecko.
před 1 hhodinou

Evropě se daří snižovat znečištění ovzduší. Problémem je kouř z lesních požárů

Rostoucí počet vln veder a požárů ohrožuje snahy o zlepšení kvality ovzduší, varovala tento týden Světová meteorologická organizace (WMO). Ve své výroční zprávě o kvalitě ovzduší organizace spadající pod OSN také upozorňuje, že kouř z extrémních lesních požárů má zásadní zdravotní dopady.
před 2 hhodinami

VideoV izraelské předvolební kampani se daří bývalým generálům

V Izraeli probíhá předvolební kampaň a je skoro jisté, že i po podzimních volbách bude nový Kneset roztříštěný. Očekávané slučování stran totiž nenastalo. Samostatně bude kandidovat expremiér Naftali Benet, který zatím v průzkumech nenaplnil očekávání, a nedaří se ani dalším opozičníkům, míní zahraniční zpravodaj ČT David Borek. Do čela opozice se mezitím podle něj dostal bývalý generál Gadi Eisenkot. V provládním táboře má potenciál zamíchat výsledky další bývalý generál Ofer Winter. Podle průzkumů jsou síly koaličního a opozičního tábora vyrovnané, a pokud by takový byl i výsledek, mohl by stoupnout význam arabských menšinových stran. Především tedy konzervativní islámské strany Raam, která už roky vede pragmatickou politiku, ve které se nebrání vládní účasti.
před 3 hhodinami

Albánci znovu protestovali proti resortu Trumpova zetě. Střetli se s policií

Albánská policie se v úterý střetla s odpůrci luxusního developerského projektu spojeného s Jaredem Kushnerem, zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa. Protestní hnutí si připomíná sto dnů od začátku demonstrací, uvedla agentura AP.
před 10 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

před 14 hhodinami
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

před 15 hhodinami
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026