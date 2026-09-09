Soud zablokoval nové volební obvody v Missouri, jiný soudce pak zakázal ty staré

Americký nejvyšší soud zamítl odvolání představitelů státu Missouri, kteří chtěli v listopadových volbách použít nové rozdělení volebních obvodů podporované prezidentem Donaldem Trumpem. Republikáni si od nové mapy slibovali lepší šance na udržení těsné většiny ve Sněmovně reprezentantů. Federální soudce ale pak zakázal použít starší rozdělení obvodů.
Nejvyšší soud USA tak potvrdil rozhodnutí nejvyššího soudu Missouri, podle něhož nelze novou volební mapu v následujících volbách využít. Stát Missouri se proto podle něj musí vrátit k obvodům platným po posledním sčítání lidu.
Rozhodnutí ale spor kolem volebních obvodů neuzavřelo. Krátce po verdiktu nejvyššího soudu federální soudce v Missouri Stephen Clark dočasně státu zakázal použít pro listopadové volby staré obvody. Místo toho nařídil použít novou mapu podporovanou republikány, která už byla využita v srpnových primárkách.
O tom, které obvody budou v listopadu platit, tak nadále není jasno. Soudní spory se táhnou déle než rok a rozhodnutí jednotlivých soudů se v posledních dnech rychle střídají.
V současnosti stát ve Sněmovně reprezentantů zastupuje šest republikánů a dva demokraté. Nová mapa vznikla loni na popud Trumpa. Guvernér Missouri Mike Kehoe kvůli ní svolal mimořádné zasedání zákonodárců, kteří následně překreslili hranice obvodů ve prospěch republikánů.
Změna se dotkla především obvodu demokratického kongresmana Emanuela Cleavera z Kansas City, jehož část byla přičleněna k republikánským obvodům.
Novou volební mapu už obyvatelé Missouri vyzkoušeli v srpnových primárkách, než tamní nejvyšší soud v září rozhodl o návratu k obvodům platným po posledním sčítání lidu. Republikánská generální prokurátorka Catherine Hanawayová ale u nejvyššího soudu tvrdila, že návrat k původním obvodům by porušil práva voličů a způsobil by zmatek. Soud její argumentaci nepřijal.
Další případy překreslování volebních obvodů
Missouri se po Texasu stalo druhým státem s republikánským vedením, který na Trumpovu výzvu přistoupil k překreslení kongresových obvodů. Republikáni podle agentury AP doufali, že nové mapy v osmi státech jim mohou přinést až šestnáct křesel ve Sněmovně. Demokraté naopak očekávají zisk až šesti křesel díky novým obvodům v Kalifornii a Utahu.
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit obvody tak, aby měly jinou skladbu obyvatel, a vytvořit si tak vhodnější podmínky pro volební vítězství.
Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně Trump loni vyzval státy vedené republikány, aby mapy obvodů upravily už v polovině tohoto období.