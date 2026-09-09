Škoda téměř dvě stě milionů. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně

Zásah hasičů u shořelého supermarketu v Kladně skončil, místo převzal majitel. Likvidaci požáru, který způsobil zkrat na elektroinstalaci, vyhlásili v úterý večer. Škoda způsobená požárem dosáhla podle hasičů 170 milionů korun, dřívější odhad činil 120 milionů korun. Nikdo nebyl zraněný.
„Místo bylo předáno majiteli a byla nařízena dohlídka 48 hodin,“ sdělil mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Dohlídku zajistí vlastník objektu, hasiči už na místě nejsou.
V úterý večer také skončil zásah jednotky záchranného útvaru hasičů, kteří pomáhali se speciální technikou rozebrat shořelou budovu.
Supermarket v Americké ulici začal hořet krátce po půlnoci na úterý. Hasiči postupně zvýšili poplachový stupeň na třetí ze čtyř možných. Po 2:00 dostali požár pod kontrolu a začali poplachové stupně postupně snižovat. Zasahovaly desítky hasičů a větší množství techniky. Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, ale později se vrátili.
K ránu také vyjel záchranný útvar hasičů se speciální technikou. Prolévání požářiště a rozebírání konstrukce budovy pokračovalo do úterních odpoledních hodin. Zároveň postupně odjížděly jednotky hasičů. Kolem 20:00 vyhlásil velitel oficiální likvidaci požáru a zásah hasičů ukončil.