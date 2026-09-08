Kladenský supermarket zasáhl rozsáhlý požár. Hasiči ho dostali pod kontrolu


8. 9. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Požár prodejny Lidl v Kladně, který vypukl krátce po půlnoci, dostali hasiči pod kontrolu. Nikdo nebyl zraněn. Předběžná škoda činí 120 milionů korun. Hasiči původně vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, krátce před 5:00 jej však snížili na druhý. Z nedaleké ubytovny evakuovali 53 lidí. Část jednotek se již postupně vrací na základny. Hala se bude rozebírat, uvedl krátce před 4:30 mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

Hasiči k požáru prodejny v Americké ulici vyjeli krátce po půlnoci. Oheň zasáhl celou budovu a už při příjezdu první jednotky šlehaly ze střešní konstrukce plameny. Požár se podařilo dostat pod kontrolu před třetí hodinou ranní a krátce před 5:00 velitel zásahu snížil stupeň požárního poplachu na druhý ze čtyř.

Na místě zasahuje celkem osmnáct jednotek, s monitorováním požáru pomáhají také dva drony. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího středočeských hasičů bude zásah a dohašování zřejmě pokračovat po celý den.

Z nedaleké ubytovny hasiči evakuovali 53 lidí, kterým poskytly dočasné zázemí dva evakuační autobusy. Poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se lidé mohli vrátit zpět.

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Zdroj: ČT24

Těžká technika záchranného útvaru hasičů dorazila na místo před 4:00. Obsluhují ji čtyři členové útvaru. Pásové rypadlo s nástroji k rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže při dohašování. Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.

Na místě jsou vyšetřovatelé požárů a odborníci z Technického ústavu požární ochrany. Příčina požáru je v šetření, uvedl Bakalář. Předběžnou škodu vyšetřovatelé ve spolupráci s majitelem vyčíslili na 120 milionů korun.

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