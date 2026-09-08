Kladenský supermarket zasáhl rozsáhlý požár. Hasiči ho dostali pod kontrolu

Požár prodejny Lidl v Kladně, který vypukl krátce po půlnoci, dostali hasiči pod kontrolu. Nikdo nebyl zraněn. Předběžná škoda činí 120 milionů korun. Hasiči původně vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, krátce před 5:00 jej však snížili na druhý. Z nedaleké ubytovny evakuovali 53 lidí. Část jednotek se již postupně vrací na základny. Hala se bude rozebírat, uvedl krátce před 4:30 mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
Hasiči k požáru prodejny v Americké ulici vyjeli krátce po půlnoci. Oheň zasáhl celou budovu a už při příjezdu první jednotky šlehaly ze střešní konstrukce plameny. Požár se podařilo dostat pod kontrolu před třetí hodinou ranní a krátce před 5:00 velitel zásahu snížil stupeň požárního poplachu na druhý ze čtyř.
Na místě zasahuje celkem osmnáct jednotek, s monitorováním požáru pomáhají také dva drony. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího středočeských hasičů bude zásah a dohašování zřejmě pokračovat po celý den.
Z nedaleké ubytovny hasiči evakuovali 53 lidí, kterým poskytly dočasné zázemí dva evakuační autobusy. Poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se lidé mohli vrátit zpět.
Těžká technika záchranného útvaru hasičů dorazila na místo před 4:00. Obsluhují ji čtyři členové útvaru. Pásové rypadlo s nástroji k rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže při dohašování. Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.
Na místě jsou vyšetřovatelé požárů a odborníci z Technického ústavu požární ochrany. Příčina požáru je v šetření, uvedl Bakalář. Předběžnou škodu vyšetřovatelé ve spolupráci s majitelem vyčíslili na 120 milionů korun.