Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku, píší agentury

Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Podle íránských revolučních gard šlo o odvetu za americké údery proti íránským ropným tankerům. Jordánská protivzdušná obrana podle tamní armády zneškodnila osmnáct z dvaceti vypálených střel. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášeny.
Jordánská protivzdušná obrana zneškodnila 18 z dvaceti vypálených íránských střel. Zbylé dvě střely dopadly na odlehlá neobytná místa, uvedla státní agentura s odvoláním na jordánskou armádu.
Americká armáda sdělila, že v úterý zničila pět íránských ropných tankerů v Perském a Ománském zálivu jako odvetu za předchozí íránské útoky, které zasáhly loď americké armády. V Ománském zálivu byly zničeny čtyři lodě, zatímco pátá byla zničena poblíž ostrova Charg, informovalo amerického velitelství CENTCOM.
Íránská média dříve informovala, že americké síly zaútočily na íránské ropné tankery poblíž přístavu Džásk ležícího u Hormuzského průlivu a v blízkosti ostrova Charg v Perském zálivu.
Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. Spojené státy v dubnu zahájily námořní blokádu Íránu. Obě země v různých fázích konfliktu opakovaně vojensky zasahovaly proti lodím, které nerespektovaly jejich blokády.