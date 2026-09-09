USA zakážou dovoz některých kanadských mléčných výrobků a alkoholu


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci na středu to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prostřednictvím svého systému cel na automobily. Washington proto přistupuje k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50 procent.

Opatření navazuje na srpnové rozhodnutí Trumpovy administrativy, která na tři dny pozastavila účinnost dodatečných cel na kanadský alkohol, mléčné výrobky, automobily a jejich součástky. Podle Bílého domu Kanada následně nesplnila svůj závazek odstranit diskriminační opatření a jednání nevedla v dobré víře.

Kanadský premiér Mark Carney podle agentury AP uvedl, že se jeho země bude snažit snížit závislost na Spojených státech a že chce rychleji rozvíjet obchodní vztahy s dalšími zeměmi. Více než 70 procent kanadského vývozu stále směřuje do USA. Kanada podle Carneyho bude investovat do infrastruktury, posilovat domácí ekonomiku a diverzifikovat zahraniční obchod.

Kanada zavede cla na zboží z USA ve výši od patnácti do padesáti procent
Ilustrační foto

Kanada zároveň zvažuje prohloubení vztahů s Evropskou unií. Podle kanadského činitele obeznámeného s jednáním země zvažuje rozšíření stávajících dohod nebo podpis nové smlouvy či jiné formy spolupráce, napsala AP. Carney příští týden plánuje navštívit Štrasburk, kde se setká s představiteli EU a vystoupí v Evropském parlamentu.

Napjaté vztahy

Spojené státy 22. srpna zavedly 50procentní clo na zhruba pět procent kanadského dovozu s odůvodněním, že Kanada s americkými výrobci mléčných výrobků, alkoholu a automobilů zachází nespravedlivě.

Kanada v úterý zavedla odvetná cla na stovky amerických výrobků, mimo jiné na ocel, hliník, sýry, spotřebiče, oblečení, kosmetiku a zemědělské stroje. Sazby nyní činí 15, 25 nebo 50 procent a opatření se týká zboží v hodnotě zhruba 20 miliard amerických dolarů (zhruba 416 miliard korun). To je asi šest procent z loňského vývozu USA do Kanady.

Vztahy mezi oběma tradičními spojenci se za vlády Trumpa výrazně zhoršily, píše AP. Americký prezident opakovaně hovoří o možnosti, že by se Kanada stala 51. státem USA, což v Kanadě vyvolalo silný odpor. Obchodní spor se zároveň promítl do chování spotřebitelů, Kanaďané podle AP výrazně omezili cesty do USA a začali bojkotovat americké výrobky.

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