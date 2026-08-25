Kanada zavede cla na zboží z USA ve výši od patnácti do padesáti procent


25. 8. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Kanada zavede cla ve výši od patnácti do padesáti procent na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americké tarify vstoupí v platnost 8. září, oznámila v úterý podle agentury Reuters kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá.

Cla se budou vztahovat na asi sedm set druhů zboží v celkové hodnotě 27,6 miliardy kanadských dolarů (411 miliard korun). V plném rozsahu tak dorovnají nové tarify, které v sobotu Kanadě vyměřily USA.

Kabinet zároveň představil podpůrný balíček v hodnotě 7,5 miliardy kanadských dolarů (necelých 112 miliard korun). V něm obsažená opatření zahrnují podporu malých a středních podniků, program na financování peněžních toků firem a podporu pro pracovníky, kterým by v důsledku nových cel mohla hrozit nezaměstnanost.

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Zdroj: EBU

„Naše odvetná cla – uplatňovaná ve stejné výši a rozsahu – spolu s miliardovým balíčkem podpory ochrání pracovníky, zemědělce, rodiny i podniky,“ zdůraznil kanadský ministr financí François-Philippe Champagne.

V sobotu vstoupila v platnost nová padesátiprocentní cla, která Kanadě vyměřila vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stalo se tak poté, co ztroskotala jednání mezi oběma zeměmi, jež měla jejich zavedení odvrátit. V úterý oznámené odvetné tarify představují další významné zhoršení vzájemných vztahů mezi Ottawou a Washingtonem, píše Reuters.

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