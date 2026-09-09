USA chtějí podle Rubia obnovit spolupráci s Bogotou


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy budou usilovat o zlepšení vztahů s Kolumbií. Americký ministr zahraničí Marco Rubio to slíbil novému kolumbijskému pravicovému prezidentovi Abelardu de la Espriellovi během své návštěvy této latinskoamerické země. Vztahy obou zemí se za předchozí levicové vlády výrazně ochladily.

Rubio podle AFP hovořil o špatném řízení země za předchozí vlády Gustava Petra, prvního levicového prezidenta v historii Kolumbie, kterého de la Espriella nahradil v srpnu. Na tiskové konferenci v Barranquille na severu Kolumbie Rubio slíbil obnovení vztahů a zahájení mimořádné spolupráce s Bogotou.

Týden po uzavření rozsáhlé ropné dohody s venezuelskými představiteli dorazil Rubio do sousední Kolumbie. Během své cesty po Latinské Americe má také v plánu navštívit Ekvádor a Peru. Tam se Washington snaží prohloubit bezpečnostní spolupráci a posílit boj proti obchodu s drogami a organizovanému zločinu.

„Máme s nimi mnoho společných zájmů, ať už jde o boj proti regionálnímu nadnárodnímu zločinnému terorismu, nebo o ekonomickou spolupráci,“ řekl Rubio novinářům s odkazem na tyto tři země před odletem do Jižní Ameriky. „Je to součást trendu, který v západní polokouli pozorujeme - sblížení s USA a americkými zájmy,“ dodal.

De la Espriella, který má kolumbijské i americké občanství a je obdivovatelem Donalda Trumpa, ve svém prvním projevu ve funkci hlavy státu slíbil, že v Kolumbii nastolí pořádek a zlikviduje „narkoteroristy“.

Kolumbijský prezident přijal Trumpovu politiku v otázkách od drog přes imigraci až po energetiku. Rubio a de la Espriella spolu podepsali dohodu o spolupráci v oblastech civilního jaderného programu a významných nerostů.

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