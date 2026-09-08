Po útocích 11. září vedení NY zatajovalo zprávy o toxickém ovzduší, řekl Mamdani

Představitelé New Yorku po teroristických útocích z 11. září 2001 věděli, že kvalita vzduchu v místě zřícení Světového obchodního centra (WTC) je toxická a nebezpečná pro lidské zdraví, a přesto ujišťovali veřejnost o opaku. V úterý to podle stanice CNN řekl newyorský starosta Zohran Mamdani s odvoláním na více než 170 tisíc dokumentů o kvalitě ovzduší po útocích, které město poprvé zveřejnilo.
„Lidé onemocněli, protože lídři, kterým důvěřovali, jim lhali a tvrdili, že je bezpečné dýchat toxický vzduch,“ řekl Mamdani na tiskové konferenci. Po jeho boku stály rodiny obětí nebo i komik Jon Stewart, dlouhodobý zastánce větší transparentnosti a větších finančních prostředků pro záchranáře a přeživší z 11. září, kteří na místě útoků zasahovali, připomněla CNN.
Členové islamistické organizace al-Káida 11. září 2001 unesli dopravní letadla a nasměrovali je do věží Světového obchodního centra na Manhattanu a do Pentagonu nedaleko Washingtonu. Čtvrté letadlo se zřítilo na poli v Pensylvánii poté, co se pasažéři únoscům vzepřeli. Útoky si ten den vyžádaly téměř tři tisíce obětí.
Mezi zveřejněnými dokumenty jsou podle CNN zprávy o kvalitě ovzduší naměřené v místě Ground Zero, kde se věže WTC zřítily a kde je dnes památník obětí teroristického útoku.
„Dokumenty ukazují, co město vědělo o toxickém vzduchu v okolí Ground Zero, kdy se to dozvědělo a jak postupovalo, aby omezilo svou právní odpovědnost,“ řekl Mamdani.
Složky obsahují i klíčové vnitřní zprávy, včetně materiálu, který byl poslaný tehdejšímu náměstkovi starosty Robertu Hardingovi. Z něj podle CNN plyne, že představitelé města počítali s tím, že budou čelit tisícům možných žalob v souvislosti s tím, jak byli lidé vystaveni škodlivému ovzduší a neměli při záchranných pracích například odpovídající ochranné vybavení.
Mamdani: Na následky zemřelo víc lidí než během samotného útoku
Mamdani prohlásil, že do pětadvaceti let od tragédie zahynulo na onemocnění související s událostmi 11. září 2001 více lidí, než kolik jich přišlo o život v samotný den teroristického útoku.
Podle organizace 9/11 Memorial se nejméně 140 tisíc lidí ze všech 50 amerických států zaregistrovalo do programu World Trade Center Health Program. U nejméně 49 tisíců z nich byla diagnostikována rakovina s potvrzenou souvislostí s útoky z 11. září.
Mamdani v úterý uvedl, že nárok na pomoc má více lidí, než je v současné době zaregistrováno. Přihlásit by se podle něj mohli třeba obyvatelé, kteří bydleli v blízkosti místa neštěstí, ale nikdo je neoslovil.
Výlohy na léčbu rakoviny přitom nebyly zahrnuté v programu WTCHP, když ho v roce 2011 americký Kongres zřídil. Tato možnost přibyla až v roce 2012 – po dlouhém úsilí dobrovolníků a po zveřejnění studie, která prokázala zvýšený výskyt rakoviny u newyorských hasičů v oblasti Ground Zero.
„Jed byl ve vzduchu, na zemi, na okenních parapetech, ve vašich klimatizačních zařízeních, pokrýval vaše domácí mazlíčky i vaše oblečení a zůstal tam celé měsíce. Všichni to věděli. Nyní je zcela jasné, že to vědělo i město,“ řekl Stewart.