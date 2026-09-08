Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmů, rozhodla Evropská komise

Evropská komise dospěla k závěru, že český premiér Andrej Babiě (ANO) se nachází v potenciálním střetu zájmů, uvedla mluvčí komise Louise Bogeyová. Svěřenský fond podle ní situaci dostatečně neřeší. Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.
Evropská komise také potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplacení dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. O pozastavení proplácení evropských dotací informovala v pondělí mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva.
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