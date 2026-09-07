Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu


7. 9. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise (EK) dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), který v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. O rozhodnutí EK informovala mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva.

„Platby z fondu Evropského záručního zemědělského fondu (EZZF) jsou nadále propláceny bez jakýchkoliv omezení. Opatření se týká částky 3,18 milionu eur (zhruba 76,9 milionu korun),“ uvedla mluvčí fondu.

Pozastavení proplacení části výdajů je podle ní dočasným opatřením, které EK poskytuje čas na dokončení jejího hodnocení a vyžádání si doplňujících informací od českých úřadů.

Evropská komise může lhůtu pro vyplácení dotací přerušit maximálně na šest měsíců, případně ji po dohodě s Českou republikou prodloužit o další tři měsíce, dodala Češpiva.

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Sídlo holdingu Agrofert v Praze

SZIF začal firmám z Agrofertu dotace opětovně přidělovat koncem dubna na základě nezávislých analýz. Peníze poskytl ze svého rozpočtu a následně do Bruselu zaslal zprávu o vyplacených podporách, což je podle něj standardní a dohodnutý postup.

Komise prověřuje dodržení pravidel o střetu zájmů

EU proplatila všechny peníze, které fond v květnu Agrofertu poskytl. Bylo to celkem 204 milionů korun. Platby se nicméně podle tehdejšího vyjádření Komise vztahovaly k žádostem podaným ještě před jmenováním Babiše do čela vlády. Nyní Komise posuzuje, zda Babiš vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů.

Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. „Vždy jsme byli přesvědčeni, že na dotace máme nárok a čerpáme je v souladu s dotačními pravidly EU a ČR,“ uvedl v červenci mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Představitelé opozice opětovné proplácení dotací Agrofertu kritizovali. Požadovali pozastavení, dokud nebude jisté, že je EU neodmítne proplácet. Varovali před tím, že podpory mohou dopadnout na český státní rozpočet. Babiš tvrdí, že vložením akcií Agrofertu do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil.

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v létě zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Reaguje tak na trestní oznámení, které kvůli kauze střetu zájmů českého premiéra v únoru podali Piráti. Žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá je také, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti.

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Sídlo Agrofertu v Praze na Chodově

Reakce opozice

Piráti se také opakovaně obrátili na Evropskou komisi kvůli prověření dotací Agrofertu. „Na Babišovy lži doplatí zas a znovu čeští občané, protože dotace zaplatili ze svých daní. Nechápu, že to premiérovi není trapné obohacovat se na českých rodinách,“ uvedl v pondělí na síti X šéf Pirátů Zdeněk Hřib.

„Pokud komise dotace nakonec nevyplatí, zaplatíme je my všichni z našich daní. Jinými slovy, lidé, kterým vláda krátí podporu v nezaměstnanosti, odmítá jim přispět na opravu regionálních silnic a ničí jim budoucnost rekordním zadlužováním, se budou muset složit na podnikání miliardáře,“ napsal předseda STAN Vít Rakušan.

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