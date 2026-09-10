Sněmovna by měla dál projednávat zastavení zdražování dálničních známek

Sněmovna by ve čtvrtek měla poslat do závěrečného schvalování novelu, jež zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Poslanci se budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády.
Nynější kabinet ANO, SPD a Motoristů chce zrušit pravidelné zvyšování cen dálničních známek podle růstu spotřebitelských cen a meziročního nárůstu délky dálniční sítě, které zavedla předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Za základní roční známku motoristé zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun, za měsíční 480 korun, za desetidenní 300 korun a za jednodenní 230 korun. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem.
Hospodářský výbor navrhl doplnění předlohy o úpravu platnosti jednodenní známky podle dřívější senátní iniciativy. Jednodenní známka by měla od příštího roku platit 24 hodin od jejího zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne.
Zrušením valorizace cen dálničních známek přijde Státní fond dopravní infrastruktury příští rok podle důvodové zprávy o zhruba 488 milionů korun a následující rok o asi 739 milionů korun. Letos by měl mít fond z prodeje známek podle schváleného rozpočtu přibližně 8,7 miliardy korun.