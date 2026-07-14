Poslanci začnou projednávat vládní návrh na zrušení zdražování dálničních známek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Poslanci posoudí v úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více z daní všech. Na programu sněmovní schůze jsou i další předlohy v úvodním kole, reagují na unijní předpisy.

Novela k dálničním známkám ruší ustanovení o jejich pravidelné valorizaci, kterou zavedla předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Známky nyní zdražují podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě. Nynější kabinet Andreje Babiše (ANO) chce zachovat současné ceny známek, například roční by v případě přijetí předlohy nadále stála 2570 korun.

Poslanci by měli probrat také uzákonění povinnosti poskytovatelů služeb spojených s kryptoaktivy hlásit jednou ročně obchody, které lidé s těmito aktivy uskutečnili. Cílem úpravy je omezení možností daňových úniků a narovnání podmínek mezi držením kryptoaktiv a využíváním standardních finančních produktů.

Poslanci podpořili obalovou novelu
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Další z novel dá ministerstvu životního prostředí a celníkům na starosti správu mechanismu uhlíkového vyrovnání, který má zajistit srovnatelné výrobní podmínky pro evropský a mimoevropský průmysl.

Po odkladech se poslanci možná dostanou ke druhému čtení novely o rozšíření trestnosti neplacení výživného a zrušení zákona s podmínkami pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Druhé čtení slouží zejména podávání pozměňovacích návrhů.

Poslanci schválili novelu stavebního zákona
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