Poslanci interpelují členy vlády, čeká je i debata o obalové novele

Poslanci mají na programu pravidelné interpelace na členy vlády. Po dopoledních písemných interpelacích by se měli vrátit k prvnímu čtení novely zákona o obalech, které nedokončili ve středu večer. Po polední přestávce přijdou na řadu pro změnu ústní interpelace na premiéra a ostatní ministry.
Novelu zákona o obalech předložila poslankyně ANO Berenika Peštová. Počítá s tím, že by autorizované obalové společnosti přibyla povinnost vytvářet dostatečně hustou síť míst zpětného odběru obalových odpadů podle požadavků ministerstva životního prostředí.
Předloha ale čelí kritice bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL), který ji chce vrátit k přepracování, protože je napsaná podle něj špatně.
Projednávání řady písemných interpelací je přerušeno, protože ve sněmovně chyběl příslušný ministr, na kterého směřovala. Celkově mají poslanci k projednání osmnáct písemných interpelací. Ústní vylosují během dopoledne. Dopoledne by také měli stanovit výši odměn členů kontrolní rady Technologické agentury ČR za loňský rok.