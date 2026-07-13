Vláda projedná záměr revize krizové a obranné legislativy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Záměrem revize krizové, obranné a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se v pondělí bude zabývat vláda. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Na programu kabinetu je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která v souladu s unijními požadavky stanovuje, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou.

Revizi krizové a obranné legislativy slibuje programové prohlášení kabinetu. Podle dokumentu by změny měly cílit na zlepšení řízení přechodu státu na válečnou nebo obrannou ekonomiku. „Vytvoříme právní, organizační a ekonomické podmínky pro zajištění základních potřeb obyvatelstva, funkčnosti průmyslu, logistiky a státních institucí v mimořádných, krizových stavech,“ píše koalice v dokumentu.

Na programu je v pondělí i novela počítající se začleněním zeměměřických a katastrálních inspektorátů, které kontrolují katastrální úřady či dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, pod Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Vláda se bude zabývat i zprávou o stavu přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy či koncepcí účasti Česka na mezinárodní specializované výstavě Expo 2027 v Bělehradě.

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