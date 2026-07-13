Roste počet případů sexuálně přenosných chorob v celé Evropě

Případů sexuálně přenosných chorob napříč Evropou přibývá – například počet nemocných kapavkou stoupl od roku 2015 o více než tři sta procent. Nejčastější infekcí jsou pak chlamydie, které výrazně zvyšují riziko neplodnosti. Odborníci s letní sezónou vyzývají k opatrnosti a zodpovědnému sexu.
Výskyt sexuálně přenosných chorob v Evropě stoupá – a proměňují se i skupiny obyvatel, mezi kterými se šíří.
„Kolegové z Evropské centrály pro kontrolu nemocí zaznamenali nárůst v heterosexuální populaci, zejména u mladých lidí, a to i u mladých dam. Souvisí to zřejmě se studiem na vysoké škole a pobytem na koleji,“ uvedla vedoucí oddělení sexuálně přenosných nemocí Státního zdravotnického ústavu Hana Zákoucká.
Tuzemská čísla jsou v porovnání s evropskými o něco příznivější – jenže letní cestování a větší chuť riskovat znamená i vyšší riziko. Odborníci doporučují kondom, ideálně i při orálním sexu a taky pravidelné testování, u promiskuitních lidí klidně každého čtvrt roku.
Nezisková organizace Rozkoš bez rizika zdarma testuje sexuální pracovníky i pracovnice, ale i zájemce z řad široké veřejnosti. Například na festivalech otestuje až vyšší stovky lidí.