Roste počet případů sexuálně přenosných chorob v celé Evropě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Případů sexuálně přenosných chorob napříč Evropou přibývá – například počet nemocných kapavkou stoupl od roku 2015 o více než tři sta procent. Nejčastější infekcí jsou pak chlamydie, které výrazně zvyšují riziko neplodnosti. Odborníci s letní sezónou vyzývají k opatrnosti a zodpovědnému sexu.

Výskyt sexuálně přenosných chorob v Evropě stoupá – a proměňují se i skupiny obyvatel, mezi kterými se šíří.

„Kolegové z Evropské centrály pro kontrolu nemocí zaznamenali nárůst v heterosexuální populaci, zejména u mladých lidí, a to i u mladých dam. Souvisí to zřejmě se studiem na vysoké škole a pobytem na koleji,“ uvedla vedoucí oddělení sexuálně přenosných nemocí Státního zdravotnického ústavu Hana Zákoucká.

Tuzemská čísla jsou v porovnání s evropskými o něco příznivější – jenže letní cestování a větší chuť riskovat znamená i vyšší riziko. Odborníci doporučují kondom, ideálně i při orálním sexu a taky pravidelné testování, u promiskuitních lidí klidně každého čtvrt roku.

Nezisková organizace Rozkoš bez rizika zdarma testuje sexuální pracovníky i pracovnice, ale i zájemce z řad široké veřejnosti. Například na festivalech otestuje až vyšší stovky lidí.

Pohlavní nemoci jsou na vzestupu. Češi se víc testují i riskují
Ilustrační snímek

Výběr redakce

USA podle Trumpa obnovují blokádu vůči Íránu v Hormuzu. Růst cen ropy zrychlil

USA podle Trumpa obnovují blokádu vůči Íránu v Hormuzu. Růst cen ropy zrychlil

12:36Aktualizovánopřed 2 mminutami
V Čelákovicích se kvůli požáru zbortil sklad elektrokoloběžek

V Čelákovicích se kvůli požáru zbortil sklad elektrokoloběžek

07:11Aktualizovánopřed 5 mminutami
Maďarští poslanci schválili ústavní dodatek umožňující odvolání prezidenta

Maďarští poslanci schválili ústavní dodatek umožňující odvolání prezidenta

12:55Aktualizovánopřed 12 mminutami
Ruský opoziční politik Naděždin tvrdí, že ho zatkla policie

Ruský opoziční politik Naděždin tvrdí, že ho zatkla policie

15:17Aktualizovánopřed 56 mminutami
Poslanec Turek měl v Praze nehodu, srazil se s nemocničním vozem

Poslanec Turek měl v Praze nehodu, srazil se s nemocničním vozem

14:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ruské útoky si na Ukrajině vyžádaly další životy, mrtvé hlásí i Moskva

Ruské útoky si na Ukrajině vyžádaly další životy, mrtvé hlásí i Moskva

10:07Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Americká armáda útočila na íránské vojenské cíle, Írán hlásí odvetné údery

Americká armáda útočila na íránské vojenské cíle, Írán hlásí odvetné údery

00:47Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Česko v úterý zasáhnou silné bouřky, varují meteorologové

Česko v úterý zasáhnou silné bouřky, varují meteorologové

09:15Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoV Dyji klesla koncentrace kyslíku na nulu, uhynulo již zhruba sto kilogramů ryb

V řece Dyji pod vodní nádrží Nové Mlýny v noci na pondělí znovu klesla koncentrace kyslíku na nulu. Podle rybářů zatím uhynulo zhruba sto kilogramů ryb. Vodohospodáři vytvářejí rybám únikové cesty a hasiči provzdušňují vodu nad jezem v Břeclavi, kde je situace nejhorší. Včasný zásah masivní úhyn prozatím odvrátil, vyhráno ale ještě není. „Vodní elektrárny jsou vypnuté, manipulace probíhají, takže umožňujeme rybám, aby unikaly dál po toku, případně proti vodě, kde kyslík mají,“ uvedla technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková. Masa sinic se po řece šíří už několik dní od Novomlýnských nádrží dál na jih. Problém není jen v hlavním korytu řeky, ale i v těch vedlejších. Mrtvé ryby plavou například v Zámecké Dyji. Riziko podle vodohospodářů potrvá celé prázdniny.
před 1 hhodinou

Roste počet případů sexuálně přenosných chorob v celé Evropě

Případů sexuálně přenosných chorob napříč Evropou přibývá – například počet nemocných kapavkou stoupl od roku 2015 o více než tři sta procent. Nejčastější infekcí jsou pak chlamydie, které výrazně zvyšují riziko neplodnosti. Odborníci s letní sezónou vyzývají k opatrnosti a zodpovědnému sexu.
před 1 hhodinou

Poslanec Turek měl v Praze nehodu, srazil se s nemocničním vozem

V Ječné ulici v Praze se po poledni srazil vůz pro převoz biologického materiálu s autem, které řídil poslanec Filip Turek (za Motoristy). Převozový vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. Doprava tramvají v úseku I. P. Pavlova – Karlovo náměstí byla proto necelou hodinu přerušena, uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Příčiny nehody policisté vyšetřují.
14:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Příslušníci StB přijali za perzekuci herce Töpfera dvouleté podmíněné tresty

Dva příslušníci komunistické Státní bezpečnosti (StB), kteří za minulého režimu perzekvovali herce Tomáše Töpfera pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Dohody pravomocně schválil soud. Senátor za ODS a ředitel vinohradského divadla Töpfer po mužích nežádal žádnou náhradu škody. Soudce i státní zástupce se shodli na tom, že u tohoto typu trestné činnosti je důležitý zejména morální odsudek.
před 5 hhodinami

Česko zahájí s Rolls-Royce přípravu malých reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích

Česká republika příští týden uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Naváže tak na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně, oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), kterého kabinet podpisem smlouvy v Británii pověřil. Vláda také projednala záměr revize krizové, obranné a související legislativy. Neprodloužila regulaci cen pohonných hmot.
03:00Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Regulace cen paliv s nedělí skončí

Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli, od příštího pondělí se ceny benzinu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po pondělním jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Zároveň ale zdůraznila, že resort financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat.
13:23Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Pětice mladých Čechů získala zlato ve světové fyzikální soutěži

Český tým středoškoláků vybojoval zlatou medaili v mezinárodním kole Turnaje mladých fyziků (IYPT), které se od 5. do 12. července konalo ve švýcarském Curychu.
před 10 hhodinami

Likvidace požáru budovy ve Zlíně potrvá ještě několik dní, uvedli hasiči

Hasiči v noci na pondělí pokračovali v prolévání sutin hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Lidem v okolí stále doporučují nevětrat. Likvidace požáru dosud vyhlášena nebyla a pravděpodobně potrvá ještě několik dní, řekla v pondělí dopoledne mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Budova číslo 34 začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno, tentýž den odpoledne se na dvou místech zřítila. Příčinu požáru a výši způsobené škody zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.
10:17Aktualizovánopřed 10 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

před 4 hhodinami
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

před 5 hhodinami
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

včera v 09:00
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026