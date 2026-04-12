Pohlavní nemoci jsou na vzestupu. Češi se víc testují i riskují


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24

Zájem o testování na pohlavně přenosné nemoci v Česku v posledních letech roste. České televizi to potvrdilo několik nemocnic i oslovené veřejné i soukromé laboratoře. Ruku v ruce s tím přibývá zachycených případů infekcí. Například počet pozitivních případů kapavky vzrostl za posledních deset let o 85 procent, u syfilis pak o 64 procent. Lékaři vyšší zájem o testy vysvětlují kombinací lepší informovanosti, dostupnější diagnostiky i rizikovějšího chování.

„Nechala jsem se nedávno otestovat, protože jsem měla nechráněný sex. Byla jsem se testovat na syfilis, hepatitidu B a C a HIV. Znám kolem sebe minimálně tři lidi, kteří měli pohlavní nemoc,“ říká dvaadvacetiletá Anna z Brna.

Podle doktorky Evy Rohanové z dermatovenerologického oddělení Městské nemocnice Ostrava se lidé častěji chovají rizikově. „Pacienti bývají promiskuitní, mají intimní styky s neznámými osobami, často i v zahraničí. Zároveň s rozvojem medicíny a možností léčby klesá strach z pohlavně přenosných nemocí,“ vysvětluje.

Nejčastější jsou syfilis a kapavka

Mezi nejčastěji sledované infekce patří syfilis, kapavka, chlamydie, hepatitida B a C, herpes viry nebo HIV. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky počet případů kapavky v posledních letech výrazně roste. Mezi lety 2015 a 2025 stoupl z 1438 na 2663, tedy zhruba o 85 procent. Zatímco zpočátku šlo spíš o pozvolný nárůst, v posledních letech čísla výrazně zrychlila – nejvíc mezi roky 2022 a 2023.

Rostoucí trend je patrný i u syfilidy. Mezi lety 2015 a 2025 se počet případů zvýšil z 754 na 1239, tedy přibližně o 64 procent. Také zde přitom platí, že výraznější nárůst připadá až na poslední roky.

I kvůli létu a absenci ochrany přibývá pohlavních nemocí
Ilustrační snímek

„Za leden a únor 2026 jsme zaznamenali přibližně o čtvrtinu vyšší záchyt pacientů pozitivních na patogeny, jako je Chlamydia trachomatis nebo Neisseria gonorrhoeae (původce kapavky), než je dlouhodobá průměrná hodnota pozorovaná v našich laboratořích,“ uvádí mikrobioložka Aneta Medonosová z laboratoře SynLab.

Některé nemoci jako chlamydie a kapavka často probíhají bez výrazných příznaků, lidé tak o nákaze dlouho nevědí. Podle oslovených odborníků je právě bezpříznakový průběh jedním z důvodů, proč se infekce dál šíří.

Více testů, ale i reálný nárůst

Zvýšený počet pozitivních výsledků nelze vysvětlit jen větším množstvím testování. Část oslovených odborníků upozorňuje, že jde i o skutečný nárůst výskytu nemocí, a to nejen v Česku, ale i v dalších evropských zemích. Roli ale hraje častější střídání partnerů nebo podceňování ochrany.

„Důvodem je i sexuální turistika, nepoužívání bariérové ochrany a lepší diagnostika než v minulých letech,“ sdělila Andrea Štorchová, vedoucí odboru a tisková mluvčí Vojenské fakultní nemocnice v Praze.

Čeští mladí začínají se sexem později, méně používají kondomy
Ilustrační foto

Důvody, proč lidé testování vyhledávají, se podle dotazovaných odborníků mění. Vedle obav po rizikovém kontaktu přibývá i preventivních testů například před navázáním nového vztahu.

„Důvodem může být především větší informovanost a snaha aktivně pečovat o své zdraví. Testování je dnes navíc dostupnější, rychlejší a méně stigmatizující než dříve, kdy mnoho lidí využívá anonymní nebo samoplátcovské testy bez nutnosti návštěvy lékaře,“ vysvětluje zakladatel a jednatel laboratoře GenX Filip Ustohal.

Ochrana jako základ prevence

Oslovení odborníci se shodují, že nejúčinnější ochranou zůstává bezpečné sexuální chování. Tedy především používání kondomu, omezení počtu partnerů a otevřená komunikace.

„Při vyšším riziku, což je v případě více sexuálních partnerů, eventuálně při nechráněném sexu, je doporučeno testovat se každých tři až šest měsíců. Po rizikovém kontaktu doporučujeme testovat za jeden až tři týdny,“ nastiňuje Štorchová.

Cena za jednotlivý test se podle Tomáše Fraňka z Unilabs Diagnostics pohybuje v řádu stokorun. Se žádankou od lékaře jsou testy hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Výběr redakce

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

před 1 hhodinou
Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

před 10 hhodinami
Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

před 12 hhodinami
Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

před 12 hhodinami
V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

včera v 08:00
Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

10. 4. 2026Aktualizovánovčera v 07:34

Aktuálně z rubriky Domácí

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Česku pomáhají chránit jak konkrétní druhy, tak i krajinný ráz vybraných území. Čtyři z nich letos slaví padesát let od svého vzniku a stojí za to si připomenout jejich výjimečnosti. Ačkoli na potřebě ochrany přírody se shodnou politici napříč spektrem, vyhlášení dosud nejmladší CHKO Soutok provázely četné spory a věcí se musel zabývat i Ústavní soud. V současnosti se připravuje vyhlášení CHKO Krušné hory.
před 1 hhodinou

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtyři lidi, které podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici o velikonočním víkendu. Pachatelé navíc bankomaty poškodili zřejmě s použitím výbušniny.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

Podle březnového volebního modelu roku 2026 by v době sběru dat překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny šest politických subjektů. První místo zaujímá hnutí ANO. Od voleb se přízeň voličů výrazněji nezměnila. Další subjekty následují s velkým odstupem. Na druhém místě je hnutí STAN, následuje ODS, poté Piráti. Pokud by strany kandidovaly samostatně, dostalo by se do sněmovny už jen hnutí SPD a Motoristé. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
před 12 hhodinami

Náměstek MŠMT Kettner se omluvil Minářovi a Halíkovi za sdílení falešného snímku

Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) se veřejně omluvil předsedovi spolku Milion chvilek Mikuláši Minářovi a teologovi Tomáši Halíkovi za to, že před nedávnem sdílel jejich falešnou fotografii s obviněným z teroristického útoku kvůli zapálení průmyslové haly zbrojovky v Pardubicích. Na svém facebooku uvedl, že netušil, že se jedná o podvrh. Minář o omluvě informoval na síti X. Označil to za malou dobrou zprávu. Připomněl, že Kettnerovi předtím zaslal předžalobní výzvu. Spolek Milion chvilek požadoval náměstkovo odvolání.
před 15 hhodinami

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

Prahou v sobotu odpoledne procházel Pochod pro život, který organizovali odpůrci potratů z Hnutí pro život. Na několika místech došlo k verbálním střetům mezi účastníky pochodu a kritiky jejich názorů. Policisté zadrželi pět lidí, kteří při blokádách průvodu neuposlechli jejich výzvy. Vážnější střety neřešili. Dopoledne se rovněž v Praze uskutečnila akce Praha je feministická, mimo jiné na podporu rozhodování žen o jejich těle, a tedy i o svobodě rozhodnout se o potratu v případě nechtěného těhotenství.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Dle Hřiba se v Maďarsku hraje o ruskou pátou kolonu, dle Rajchla o suverenitu

O víkendu rozhodnou voliči v Maďarsku o tom, jestli si křeslo premiéra udrží Viktor Orbán, nebo ho po šestnácti letech u moci vystřídá opozice. Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) v Událostech, komentářích řekl, že se hraje o to, jestli bude pokračovat Orbánem reprezentovaný směr, který označil za „národně-tradicionalistický“, „suverénní“ a „sebevědomý“. „Je to rozhodování o tom, zda nadále bude vládnout v Maďarsku ruská pátá kolona,“ uvedl v debatě moderované Terezou Řezníčkovou šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
před 19 hhodinami

Ministerstvo financí je proti vyšší rodičovské. Resort práce musí najít peníze

Ministerstvo financí nebude souhlasit se zvýšením rodičovské, pokud si na ni ministerstvo práce a sociálních věcí neuspoří ve svém rozpočtu. Odmítá zvedat v příštích letech výdaje státu. Poukazuje i na to, že bez dalších úprav by přidání mohlo oslabit motivaci matek k dřívějšímu návratu do práce. Vyplývá to z připomínek k chystané novele se zvýšením rodičovské od ledna pro nově narozené děti.
před 20 hhodinami
Načítání...