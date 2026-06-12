Mimořádná schůze sněmovny kvůli otázce střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) skončila ve čtvrtek po necelých dvou hodinách. Koaliční většina neschválila program. Babiš trvá na tom, že střet zájmů vyřešil už v únoru. Opoziční poslanci avizovali, že budou chtít blokovat přijetí novely, která zákon o střetu zájmů politiků rozvolňuje. „Naší snahou je zákon vrátit k normálu a přizpůsobit ho okolním zemím, aby už nemířil jen na Babiše,“ sdělil v Událostech, komentářích místopředseda ANO Radek Vondráček. „Občanům novela nepomůže. Má za cíl ulevit Babišovi. Pokud je jeho střet zájmů údajně vyřešen, tak není důvod novelu předkládat,“ oponovala členka sněmovního rozpočtového výboru Vendula Svobodová (Piráti). Debaty se zúčastnili i místopředseda sněmovny Jiří Barták (Motoristé) a místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová. Moderoval Lukáš Dolanský.
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VideoHosté Událostí, komentářů probrali novelu o střetu zájmů
Mimořádná schůze sněmovny kvůli otázce střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) skončila ve čtvrtek po necelých dvou hodinách. Koaliční většina neschválila program. Babiš trvá na tom, že střet zájmů vyřešil už v únoru. Opoziční poslanci avizovali, že budou chtít blokovat přijetí novely, která zákon o střetu zájmů politiků rozvolňuje. „Naší snahou je zákon vrátit k normálu a přizpůsobit ho okolním zemím, aby už nemířil jen na Babiše,“ sdělil v Událostech, komentářích místopředseda ANO Radek Vondráček. „Občanům novela nepomůže. Má za cíl ulevit Babišovi. Pokud je jeho střet zájmů údajně vyřešen, tak není důvod novelu předkládat,“ oponovala členka sněmovního rozpočtového výboru Vendula Svobodová (Piráti). Debaty se zúčastnili i místopředseda sněmovny Jiří Barták (Motoristé) a místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová. Moderoval Lukáš Dolanský.
VideoČesko a Itálie rozšiřují spolupráci v dodávkách munice
Česko a Itálie posilují vztahy v oblasti obrany. Itálie chce rozšířit spolupráci v dodávkách munice, řekl České televizi italský ministr obrany Guido Crosetto. Tamní zbrojovka Fiocchi, která od loňského roku spadá pod holding CSG miliardáře Michala Strnada, dodává italské armádě nové produkty. Speciální protidronovou munici, ze které se po vystřelení rozptýlí několik wolframových broků, teď italská armáda testuje asi hodinu cesty od Říma. Drony dokáže munice zneškodnit až z dvousetmetrové vzdálenosti. Zájem o české produkty mají i další země – Německo hodlá od České zbrojovky koupit 200 tisíc pistolí. K prvním dodávkám má dojít letos.
Policie varuje před chybami při přepravě dětí. Kampaň radí, jak se jich vyvarovat
Při cestování s dětmi v autě se lidé podle policistů stále dopouštějí závažných chyb. Používají nevyhovující autosedačky, děti připoutávají nesprávně a v některých případech je nepřipoutávají vůbec. Tým silniční bezpečnosti složený z policistů a dopravních odborníků proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která má v této oblasti vzdělávat. Před sezonou dovolených je také dobré mít na paměti, že pravidla pro přepravu dětí v jiných evropských zemích se mohou lišit od těch platných v tuzemsku.
Migrační pakt Evropské unie vstoupil v platnost
V pátek vstoupil v platnost migranční pakt Evropské unie. Mezi jeho hlavní cíle patří zrychlení azylových řízení, efektivnější návraty nelegálních migrantů či zavedení mechanismu solidarity mezi členskými státy. Ke znění paktu měla výhrady minulá vláda, ta současná slíbila jeho zrušení. Proti migračním pravidlům se staví i další evropské vlády, silně se ozývá například Varšava.
V Havlíčkově Brodě likvidují hasiči požár haly s plasty, škoda je odhadem 350 milionů korun
V Havlíčkově Brodě hasiči likvidují požár haly s plastovými výrobky a kartony, oheň podle předběžného odhadu napáchal škodu za 350 milionů korun, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Zraněn zatím podle ní nikdo nebyl. Na místo dorazí chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivých látek v ovzduší, informovali hasiči na síti X.
Sněmovna propustila do třetího čtení koaliční novelu stavebního zákona
Sněmovna ve čtvrtek propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona od zástupců vládní koalice. Má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k ní ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Druhé čtení začalo ve středu 27. května a trvalo téměř 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Pak bude moci následovat závěrečné schvalování.
Na resort práce se přesune deset pracovníků, kteří se věnují agendě Romů a postižených
Na ministerstvo práce by se měla přesunout od července desítka pracovníků, kteří se v Úřadu vlády věnují agendě Romů a postižených. O nastavení podmínek a dalším fungování jednali vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha, ministr práce Aleš Juchelka (ANO), vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková a další přesouvaní zaměstnanci. Podle Barthy se „podařilo otázky zodpovědět“ a převod je připravený. Fuková uvedla, že si na získané informace musí teprve udělat názor a nastavení spolupráce je ještě k debatě.
Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami, které vyzývají k platbě pokuty
Inspekce silniční dopravy (INSID) varuje před podvodnými SMS vyzývajícími k platbě pokuty za údajné překročení rychlosti s lhůtou, která vyprší ve čtvrtek o půlnoci. Lidé se kvůli zprávě, která chodí jménem dopravní inspekce nebo policie, začali na inspekci obracet ve čtvrtek odpoledne. Inspekce doporučuje na zprávu nereagovat a podezření na podvod oznámit policii. ČTK to sdělila mluvčí INSID Monika Balšánková.
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