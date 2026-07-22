ODS vyloučila Filipa Dvořáka ze strany

Výkonná rada ODS ve středu ukončila členství předsedovi místní organizace strany v Praze 1 Filipu Dvořákovi, sdělila mluvčí občanských demokratů Mariana Wernerová. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1. Reakce Dvořáka zatím není známa.
„Výkonná rada ODS na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla o ukončení členství Filipa Dvořáka v Občanské demokratické straně. Důvodem je závažné porušení stanov ODS, zejména povinnosti nepoškozovat dobré jméno strany a respektovat usnesení jejích orgánů,“ uvedla ve středu mluvčí.
Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam Zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován.
Výkonná rada podle Wernerové také konstatovala, že usnesení oblastní rady strany v Praze 1 o tom, že v městské části nepostaví kandidátku a členové ODS budou moci kandidovat za jiné subjekty, je neplatné.
Dvořák počátkem tohoto týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Následně se oblastní organizace v Praze 1 usnesla, že požadavku vedení vyhoví tím, že kandidátní listinu pro podzimní volby vůbec nepředloží.
Dvořák to označil za politické mírové řešení. Členové ODS Prahy 1 od místního orgánu zároveň dostali povolení kandidovat za jiné subjekty a média začala spekulovat o tom, že je ve hře založení nového uskupení.
Opakované spory
Dvořák není ve sporu s dalšími orgány ODS poprvé. V čele stejné organizace jako nyní stál i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo.
Dvořák a bývalý starosta Jan Bürgermeister byli podle zástupců strany spojováni s řadou kauz a pražské buňce údajně škodila i jejich rivalita. Dvořák nicméně až dosud zůstal členem ODS a její buňku v Praze 1 znovu vedl od loňského března.
Mezi lety 1994 a 2002 byl Dvořák radním hlavního města, dva roky také starostou Prahy 1. V současné době je podle informací na webu ODS podnikatelem a viceprezidentem Hospodářské komory.
Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v médiích v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.