Prezidentovo veto nepředstavuje pro vládu komplikaci, řekl Macinka

Veto prezidenta Petra Pavla pro vládu reálnou komplikaci nepředstavuje, řekl v Interview ČT24 vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s tím, že ho při nejbližší příležitosti přehlasují. Pavel podle Macinky prosazuje politiku opozice. Zároveň dodal, že vyrovnaný rozpočet není možné udělat „z roku na rok“, jeho strana se ale bude zasazovat o snižování schodků, uvedl. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Prezident Pavel ve středu vetoval novelu, která má umožnit vládě mimo jiné překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o deset procent, a to v případě zhoršení bezpečnostní situace. Novelu v červenci schválila sněmovna, když přehlasovala Senát. Ten chtěl do novely vložit omezující podmínky pro možnost kabinetu zvyšovat výdaje nad schválený rozpočtový rámec.
„Pro vládu to žádnou reálnou komplikaci nepředstavuje. Počítali jsme s variantou, že prezident bude vůči nám v opozici. Toto prezidentské veto vláda svou většinou ve sněmovně při nejbližší schůzi přehlasuje,“ uvedl Macinka.
„Spíše než nějaký reálný krok, který by měl něco změnit, se ze strany prezidenta jedná o politickou pozici, kterou dlouhodobě vůči vládě hraje,“ míní Macinka.
Premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentův krok označil za „nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické veto“. „Do jisté doby platilo, že jsme měli prezidenta, který se snažil alespoň nějak obecně tu společnost nad politikou stranickou nebo koaličně-opoziční spojovat. Nyní ale řadu měsíců vidíme, že prezident tvrdě podporuje a snaží se prosazovat pouze politiku, která je politikou opozice. Je to další pokus opozice vzdorovat tomu, co chce vláda,“ pronesl posléze v Interview ČT24 Macinka.
Sliby o vyrovnaném rozpočtu
Motoristé ve volebním programu slibovali uzdravit veřejné finance, připomněl moderátor Václavek. „Jsme v situaci, která je vážná a která předpokládá nějakou budoucnost a výhled. Nemám jinou možnost, než se ztotožnit s pozicí ministryně financí (Aleny Schillerové, ANO) a pana premiéra. Z novely velkou radost nemám, nicméně chápu, že hospodařit příští rok s rozpočtem, který bude mít schodek 150 miliard korun, je nereálné,“ řekl Macinka.
Dále uvedl, že vyrovnaný rozpočet „není možné udělat z roku na rok“. Letošní schodek rozpočtu má být 310 miliard korun. „Nejde o narušení dlouhodobé udržitelnosti financí. Jako Motoristé budeme klást důraz na to, aby se schodky začaly postupně snižovat,“ dodal.
Zadržený Čech v Číně
Ministr zahraničí se v pořadu vyjádřil také k zadrženému Čechovi v Číně, o němž informovaly před týdnem Seznam Zprávy. Podle nich je zadržený muž český podnikatel, který v asijské zemi obchodoval. Na návštěvě Číny je nyní předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD).
„Předseda sněmovny Okamura je doprovázen prvním náměstkem ministra zahraničních věcí Jiřím Brodským. Myslím si, že jsou oba kompetentní, takže pokud bude tato otázka otevřena, budou na to nějak reagovat nebo to řešit,“ uvedl Macinka.
„Máme konzulární přístup, ten člověk tam byl soukromě, měl tam zřejmě nějaké podnikatelské plány. Vím, že konzulární pracovníci s ním měli možnost hovořit, to nám čínská strana umožnila,“ pokračoval Macinka s tím, že Čech se nenachází ve věznici, ale v detenci.
Dle šéfa resortu zahraničí je potřeba vyšetřit, co zadržený Čech v Číně dělal a čím se provinil. „Ten člověk není napojen na jakoukoliv státní instituci, takže nás zajímalo, jaké jsou podmínky, jestli nestrádá, jestli mu nechybí nějaké léky, jestli není ohrožen zdravotně,“ doplnil Macinka s tím, že nemůže poskytnout další informace.